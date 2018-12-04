شكرا لقرائتكم خبر تركيب 600 لوحة للسلامة المرورية بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

شرعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للطرق في تركيب 600 لوحة سلامة مرورية، ضمن المرحلة الأولى لإعادة تأهيل اللوحات الإرشادية المرورية في عدد من المواقع المختلفة بمكة المكرمة، جرى اختيارها حسب المواصفات المرورية المعتمدة لتنبيه السائقين وإرشادهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الأمانة على التوعية المرورية، وتطوير وتحسين الطرق والميادين العامة بمكة المكرمة للحد من خطر الحوادث المرورية، والمحافظة على سلامة مرتادي هذه الطرق حرصا على سلامة الجميع.