شكرا لقرائتكم خبر الشورى يطالب بإعادة تقييم "ساند" ودعم المتقاعدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس الرياض

طالب مجلس الشورى اليوم بدراسة وتقييم نظام "ساند" الذي يدعم السعوديين المفصولين عن العمل حتى الحصول على وظيفة جديدة، وشدد على ضرورة مراجعة شروط الاستحقاق ونسب الاشتراك والمنافع.

وناقشت الجلسة برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ 4 ملفات مهمة عبر اللجان المتخصصة، وطالب الأعضاء بدراسة وتقييم نظام ساند، ودعوا المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى بحث العجز الإكتواري في صندوقها. ولاحظ أحد الأعضاء عدم وجود هيكل تنظيمي للمؤسسة في تقريرها السنوي، وأشار إلى أهمية الهيكل في حوكمة الأداء، فيما تساءل آخر عن عدم تفعيل المادة 19 من نظام التأمينات الاجتماعية التي تطالب صاحب العمل الذي يتعامل مع الجهات الحكومية بأن يقدم شهادة صادرة من مركز التأمينات.

تغطية العمالة

بدوره طالب أحد الأعضاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بضمان التغطية التأمينية بشكل دقيق على العمالة، ودعا آخر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى الإسهام في دعم الجمعية الوطنية للمتقاعدين لتتمكن من تحقيق تطلعات هذه الفئة.

من جهتها طالبت إحدى عضوات المجلس بمنح مجلس إدارة المؤسسة صلاحية تعديل السلم الوظيفي والمزايا الوظيفية للعاملين في المؤسسة، كما طالبت أخرى المؤسسة بالعمل على تطبيق المادة 25 من نظامها لوقف العجز المالي الذي يواجهها. ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات.

تخفيض تكاليف الخطوط

وحثت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس، المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، على دراسة سبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، ومنها خدمات الطيران الاقتصادي لشركة "طيران أديل"، أو غيرها من وسائل الطيران المنخفض التكاليف، وزيادة رحلاتها الدولية المباشرة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

ودعت المؤسسة إلى اعتماد مؤشرات قياس سنوية لرصد تغيرات المصروفات والدخل، للوصول إلى نقطة التعادل في سبيل تحقيق الربحية المالية، حسب رؤية المملكة 2030، وتضمين تقاريرها القادمة ما جرى إنجازه في مشروع "الأوائل الخمسة" الاستراتيجي الموجه للرقي بخدمات المؤسسة.

التحول إلى الربح

ورأى أحد أعضاء المجلس أن أبرز تحديات الخطوط السعودية تحولها إلى مؤسسة رابحة قبل طرحها للاكتتاب العام مستقبلا، فيما أشار آخر إلى أن الحوكمة والشفافية وزيادة إنتاجية الفرد وتدريبه ورفع كفاءة استخدام الطائرات ستسهم في الحد من الهدر المالي وتقليل الخسائر.

وبدوره طالب أحد الأعضاء الخطوط السعودية بتطوير مقاعد درجة الضيافة على الرحلات الداخلية وصيانتها دوريا، في حين أكد عضو آخر أهمية وجود بيانات مفصلة عن المحطات التي ترى الخطوط السعودية عدم جدواها اقتصاديا، وطالب آخر ببرنامج تفصيلي يوضح خطتها للانتقال من الخسائر إلى الأرباح.

ملفات طرحها مجلس الشورى:

ـ تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع صندوق الاستثمارات العامة.

ـ التقرير المالي للهيئة العامة للزكاة.

ـ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ـ التقرير السنوي للخطوط السعودية.

توصيات اتخذها المجلس:

ـ تكثيف عمليات الفحص الميداني للشركات من قبل الهيئة العامة للزكاة.

ـ عرض مؤشرات الأداء الخاصة بتحصيل الضرائب غير المباشرة بشكل مستقل عن الضرائب المباشرة التي تفرض بموجب نظام ضريبة الدخل.

ـ دعوة إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى تكوين لجنة مراجعة.