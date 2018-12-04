استحداث دبلوم تأهيلي بجامعة المؤسس لخدمة الحجاج والمعتمرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

استحدثت جامعة الملك عبدالعزيز أمس دبلوما تأهيليا يختص بمجال الحج والعمرة، ومركزا لقياس الأثر ورضا الحجاج والمعتمرين، وذلك في اجتماع اللجنة الإشرافية لمبادرة "جامعة المؤسس في خدمة ضيوف الرحمن" المشاركة في ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة؟"، والذي يأتي هذا العام تحت عنوان "كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة؟".

واستعرض الاجتماع الذي ترأسه مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، مشاركات الجامعة خلال الأعوام الماضية في فعاليات الملتقى وآليات تنفيذ مبادرة الجامعة لهذا العام ضمن الإطار التكاملي للجهات الحكومية، ووفق موضوعها المحدد لهذا العام، وهو "كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة" والذي يتواءم مع رؤية المملكة 2030.

ويعنى الدبلوم الذي تم استحداثه في مجال خدمة الحجاج والمعتمرين بتأهيل الكوادر الوطنية إلى جانب توفير فرص تدريبية واكتساب الخبرات التنفيذية من خلال التخطيط وإدارة الفعاليات الكبرى، وضمان سلامة الحجاج والمعتمرين وإدارة الحشود، فضلا عن إدارة المخاطر وتقييم الفعاليات.

وتطرق إلى أهداف مركز قياس الأثر ورضا الحجاج والمعتمرين، والذي سيقدم دراسات علمية وأبحاث في مجالات الحج، كما يقيس مدى رضا الحجاج والمعتمرين عن الخدمات المقدمة من جميع القطاعات الحكومية حيث من المقرر أن يكون المركز جهة معتمدة لتغذية جميع الجهات الحكومية يقدم لها توصيات تضمن تحسين الخدمات ورفع مستوى رضا ضيوف الرحمن.

ووجه مدير الجامعة بالبدء في تنفيذ مبادرة الجامعة في ملتقى مكة الثقافي من جميع القطاعات بالجامعة، مبينا أن استحداث دبلوم تأهيلي مهني لخدمة الحجاج والمعتمرين، ومركز لقياس الأثر ورضا للحجاج والمعتمرين من شأنه أن يعزز من جهود الجامعة في خدمة الدين والوطن، والمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال التعليم الأكاديمي والتدريب المهني، علاوة على عمل الدراسات والأبحاث العلمية وقياس رضا الحجاج والمعتمرين.