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انت الان تتابع بنك التنمية الاجتماعية يُطلق منتج "آهل" التمويلي لمساندة الأسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أطلق بنك التنمية الاجتماعية، منتج "آهل" بسقف تمويل يصل حتى 60 ألف ريال وبدون فوائد أو رسوم.
وقد صرح مدير عام البنك إبراهيم بن حمد الراشد، بأن إطلاق هذا المنتج يأتي ضمن رعاية ودعم مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لضمان تمكين الأفراد والأسر من الدعم المالي لتجاوز صعوباتهم الآنية وتطوير مستواهم المعيشي؛ ليكونوا جزءًا من المجتمع الحيوي والمنتج.
ويؤكد الراشد أنّ البنك يحرص بصورة مستمرة على مراجعة شروطه وأحكامه، ويقوم بشكل دوري بدراسة إمكانية استحداث منتجات مناسبة وذات قيمة مضافة تخدم الشريحة المستهدفة من المواطنين، حتى تتوافق مع احتياجات جميع فئاته المستهدفة دون استثناء؛ لذا أطلقنا المنتج التمويلي الاجتماعي "آهل" الذي يهدف لمساندة الأسرة التي تزايدت عليها المسؤوليات الحياتيّة.
ومن جانبه أكد المشرف العام على التمويل الاجتماعي فهد الخليوي، أنّ منتج "آهل" متاح عبر موقع البنك الإلكتروني لمن أمضى على إغلاق تمويله السابق خمسة أعوام؛ حيث يحق له أن يتقدَّم بعد استيفائه شروط ولائحة التمويل الأسري، موضحًا أن التمويل يقدم بدون أيّة فوائد ويصل إلى 60 ألف ريال وبأقساط ميسرة وفترة سداد تصل إلى 60 شهرًا.
وقد استفاد من البنك منذ تأسيسه عام 1391هـ وحتى الآن، أكثر من ثمانية ملايين مواطن ومواطنة من خدمات ومنتجات البنك المختلفة، وتجاوز حجم الإقراض 103 مليارات ريال سعودي في القروض الاجتماعية والإنتاجية.
الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يعد بوابة التمكين الاقتصادي الأوسع نفاذًا على مستوى المملكة، ويمكن للراغبين الاستفادة من منتجات وخدمات البنك عبر زيارة الموقع الإلكتروني: www.sdb.gov.sa
بنك التنمية الاجتماعية يُطلق منتج "آهل" التمويلي لمساندة الأسرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-04
أطلق بنك التنمية الاجتماعية، منتج "آهل" بسقف تمويل يصل حتى 60 ألف ريال وبدون فوائد أو رسوم.
وقد صرح مدير عام البنك إبراهيم بن حمد الراشد، بأن إطلاق هذا المنتج يأتي ضمن رعاية ودعم مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لضمان تمكين الأفراد والأسر من الدعم المالي لتجاوز صعوباتهم الآنية وتطوير مستواهم المعيشي؛ ليكونوا جزءًا من المجتمع الحيوي والمنتج.
ويؤكد الراشد أنّ البنك يحرص بصورة مستمرة على مراجعة شروطه وأحكامه، ويقوم بشكل دوري بدراسة إمكانية استحداث منتجات مناسبة وذات قيمة مضافة تخدم الشريحة المستهدفة من المواطنين، حتى تتوافق مع احتياجات جميع فئاته المستهدفة دون استثناء؛ لذا أطلقنا المنتج التمويلي الاجتماعي "آهل" الذي يهدف لمساندة الأسرة التي تزايدت عليها المسؤوليات الحياتيّة.
ومن جانبه أكد المشرف العام على التمويل الاجتماعي فهد الخليوي، أنّ منتج "آهل" متاح عبر موقع البنك الإلكتروني لمن أمضى على إغلاق تمويله السابق خمسة أعوام؛ حيث يحق له أن يتقدَّم بعد استيفائه شروط ولائحة التمويل الأسري، موضحًا أن التمويل يقدم بدون أيّة فوائد ويصل إلى 60 ألف ريال وبأقساط ميسرة وفترة سداد تصل إلى 60 شهرًا.
وقد استفاد من البنك منذ تأسيسه عام 1391هـ وحتى الآن، أكثر من ثمانية ملايين مواطن ومواطنة من خدمات ومنتجات البنك المختلفة، وتجاوز حجم الإقراض 103 مليارات ريال سعودي في القروض الاجتماعية والإنتاجية.
الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يعد بوابة التمكين الاقتصادي الأوسع نفاذًا على مستوى المملكة، ويمكن للراغبين الاستفادة من منتجات وخدمات البنك عبر زيارة الموقع الإلكتروني: www.sdb.gov.sa
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
05:38 PM
بسقف تمويل يصل حتى 60 ألف ريال وبدون فوائد أو رسوم
أطلق بنك التنمية الاجتماعية، منتج "آهل" بسقف تمويل يصل حتى 60 ألف ريال وبدون فوائد أو رسوم.
وقد صرح مدير عام البنك إبراهيم بن حمد الراشد، بأن إطلاق هذا المنتج يأتي ضمن رعاية ودعم مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لضمان تمكين الأفراد والأسر من الدعم المالي لتجاوز صعوباتهم الآنية وتطوير مستواهم المعيشي؛ ليكونوا جزءًا من المجتمع الحيوي والمنتج.
ويؤكد الراشد أنّ البنك يحرص بصورة مستمرة على مراجعة شروطه وأحكامه، ويقوم بشكل دوري بدراسة إمكانية استحداث منتجات مناسبة وذات قيمة مضافة تخدم الشريحة المستهدفة من المواطنين، حتى تتوافق مع احتياجات جميع فئاته المستهدفة دون استثناء؛ لذا أطلقنا المنتج التمويلي الاجتماعي "آهل" الذي يهدف لمساندة الأسرة التي تزايدت عليها المسؤوليات الحياتيّة.
ومن جانبه أكد المشرف العام على التمويل الاجتماعي فهد الخليوي، أنّ منتج "آهل" متاح عبر موقع البنك الإلكتروني لمن أمضى على إغلاق تمويله السابق خمسة أعوام؛ حيث يحق له أن يتقدَّم بعد استيفائه شروط ولائحة التمويل الأسري، موضحًا أن التمويل يقدم بدون أيّة فوائد ويصل إلى 60 ألف ريال وبأقساط ميسرة وفترة سداد تصل إلى 60 شهرًا.
وقد استفاد من البنك منذ تأسيسه عام 1391هـ وحتى الآن، أكثر من ثمانية ملايين مواطن ومواطنة من خدمات ومنتجات البنك المختلفة، وتجاوز حجم الإقراض 103 مليارات ريال سعودي في القروض الاجتماعية والإنتاجية.
الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يعد بوابة التمكين الاقتصادي الأوسع نفاذًا على مستوى المملكة، ويمكن للراغبين الاستفادة من منتجات وخدمات البنك عبر زيارة الموقع الإلكتروني: www.sdb.gov.sa
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المصدر : الخليج 365
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