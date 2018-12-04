أمير نجران: ذوو الاحتياجات الخاصة تجاوزوا بعزمهم وهممهم كل التحديات

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قال أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد: إن الشخص المعوق فعليًّا هو الصحيح فكريًّا وبدنيًّا لكنه غير مفيد لمجتمعه، أما ذوو الاحتياجات الخاصة فتجاوزوا بعزمهم وهممهم كل التحديات، وأصبحوا ركائز نافعة في مجتمعنا.
واطلع الأمير جلوي بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، على الأنشطة الطلابية التي أقيمت أمس، المصادف ليوم الإعاقة العالمي المقرر من هيئة الأمم المتحدة في الثالث من ديسمبر من كل عام.
كما تسلم التقرير السنوي لمنجزات وبرامج إدارة التربية الخاصة بإدارة التعليم بالمنطقة، قدمه مدير عام التعليم الدكتور محسن بن علي الحكمي.
وقدم مجموعة من الطلاب والطالبات، خلال اللقاء، مشاركات ومواهب، متجاوزين كل الظروف السمعية والعقلية والبصرية.
أمير نجران: ذوو الاحتياجات الخاصة تجاوزوا بعزمهم وهممهم كل التحدياتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-04
قال أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد: إن الشخص المعوق فعليًّا هو الصحيح فكريًّا وبدنيًّا لكنه غير مفيد لمجتمعه، أما ذوو الاحتياجات الخاصة فتجاوزوا بعزمهم وهممهم كل التحديات، وأصبحوا ركائز نافعة في مجتمعنا.
واطلع الأمير جلوي بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، على الأنشطة الطلابية التي أقيمت أمس، المصادف ليوم الإعاقة العالمي المقرر من هيئة الأمم المتحدة في الثالث من ديسمبر من كل عام.
كما تسلم التقرير السنوي لمنجزات وبرامج إدارة التربية الخاصة بإدارة التعليم بالمنطقة، قدمه مدير عام التعليم الدكتور محسن بن علي الحكمي.
وقدم مجموعة من الطلاب والطالبات، خلال اللقاء، مشاركات ومواهب، متجاوزين كل الظروف السمعية والعقلية والبصرية.
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
05:31 PM
بمناسبة يوم الإعاقة العالمي
قال أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد: إن الشخص المعوق فعليًّا هو الصحيح فكريًّا وبدنيًّا لكنه غير مفيد لمجتمعه، أما ذوو الاحتياجات الخاصة فتجاوزوا بعزمهم وهممهم كل التحديات، وأصبحوا ركائز نافعة في مجتمعنا.
واطلع الأمير جلوي بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، على الأنشطة الطلابية التي أقيمت أمس، المصادف ليوم الإعاقة العالمي المقرر من هيئة الأمم المتحدة في الثالث من ديسمبر من كل عام.
كما تسلم التقرير السنوي لمنجزات وبرامج إدارة التربية الخاصة بإدارة التعليم بالمنطقة، قدمه مدير عام التعليم الدكتور محسن بن علي الحكمي.
وقدم مجموعة من الطلاب والطالبات، خلال اللقاء، مشاركات ومواهب، متجاوزين كل الظروف السمعية والعقلية والبصرية.
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المصدر : الخليج 365
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