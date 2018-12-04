رئيس الاتحاد السعودي للهجن يزور ميدان الوثبة في الإمارات

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التقى رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، مستشار رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي "الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان"، بمجلس الوثبة العامر، بحضور عدد من أعضاء الاتحادين الإماراتي والسعودي للهجن، في ظل وجود جمع غفير من مُلَّاك الإبل بدول مجلس التعاون الخليجي.
وناقش الأمير "فهد" والشيخ "سلطان" عدداً من المواضيع المتعلقة بالاتحادين، في إطار تطوير وصناعة رياضة الهجن في المنطقة.
وزار الأمير "فهد" ميدان الوثبة، وحضر انطلاق سباق الهجن لجائزة الشيخ زايد الكبرى، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي 2018.
وفي نهاية اللقاء تقدم الأمير بالتهنئة لقيادة وشعب الإمارات باليوم الوطني الـ47، متمنياً لقادة الإمارات وشعبها مزيداً من التطور والأمن والأمان، وأن تستمر كعادتها لتكون علامة مضيئة ووطناً للتسامح في العالم.
وقدّم شكره إلى الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشدداً على أن المُلَّاك السعوديين الموجودين في الحدث يتواجدون في بلدهم، والأمر نفسه ينطبق على الإماراتيين عندما يشاركون في الفعاليات التي تستضيفها المملكة.
وأكد عمق العلاقة التي تجمع أبناء البلدين في جميع الجوانب، بحيث أصبحا شعبًا واحدًا.
رئيس الاتحاد السعودي للهجن يزور ميدان الوثبة في الإماراتنافل السبيعي الخليج 365 2018-12-04
التقى رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، مستشار رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي "الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان"، بمجلس الوثبة العامر، بحضور عدد من أعضاء الاتحادين الإماراتي والسعودي للهجن، في ظل وجود جمع غفير من مُلَّاك الإبل بدول مجلس التعاون الخليجي.
وناقش الأمير "فهد" والشيخ "سلطان" عدداً من المواضيع المتعلقة بالاتحادين، في إطار تطوير وصناعة رياضة الهجن في المنطقة.
وزار الأمير "فهد" ميدان الوثبة، وحضر انطلاق سباق الهجن لجائزة الشيخ زايد الكبرى، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي 2018.
وفي نهاية اللقاء تقدم الأمير بالتهنئة لقيادة وشعب الإمارات باليوم الوطني الـ47، متمنياً لقادة الإمارات وشعبها مزيداً من التطور والأمن والأمان، وأن تستمر كعادتها لتكون علامة مضيئة ووطناً للتسامح في العالم.
وقدّم شكره إلى الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشدداً على أن المُلَّاك السعوديين الموجودين في الحدث يتواجدون في بلدهم، والأمر نفسه ينطبق على الإماراتيين عندما يشاركون في الفعاليات التي تستضيفها المملكة.
وأكد عمق العلاقة التي تجمع أبناء البلدين في جميع الجوانب، بحيث أصبحا شعبًا واحدًا.
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
05:19 PM
عقب لقاءٍ عقده مع الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان
التقى رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، مستشار رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي "الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان"، بمجلس الوثبة العامر، بحضور عدد من أعضاء الاتحادين الإماراتي والسعودي للهجن، في ظل وجود جمع غفير من مُلَّاك الإبل بدول مجلس التعاون الخليجي.
وناقش الأمير "فهد" والشيخ "سلطان" عدداً من المواضيع المتعلقة بالاتحادين، في إطار تطوير وصناعة رياضة الهجن في المنطقة.
وزار الأمير "فهد" ميدان الوثبة، وحضر انطلاق سباق الهجن لجائزة الشيخ زايد الكبرى، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي 2018.
وفي نهاية اللقاء تقدم الأمير بالتهنئة لقيادة وشعب الإمارات باليوم الوطني الـ47، متمنياً لقادة الإمارات وشعبها مزيداً من التطور والأمن والأمان، وأن تستمر كعادتها لتكون علامة مضيئة ووطناً للتسامح في العالم.
وقدّم شكره إلى الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشدداً على أن المُلَّاك السعوديين الموجودين في الحدث يتواجدون في بلدهم، والأمر نفسه ينطبق على الإماراتيين عندما يشاركون في الفعاليات التي تستضيفها المملكة.
وأكد عمق العلاقة التي تجمع أبناء البلدين في جميع الجوانب، بحيث أصبحا شعبًا واحدًا.
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المصدر : الخليج 365
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