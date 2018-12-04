انت الان تتابع "التجارة": استدعاء دراجات "تورينج" موديلات 2017 - 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - لخلل في نظام القابض الهيدروليكي "الكلتش" يؤدي إلى فقدان السيطرة أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء دراجات (Touring) من Harley Davidson، 2017 - 2018، لخلل في نظام القابض الهيدروليكي (الكلتش) قد يؤدي إلى فقدان السيطرة، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

"التجارة": استدعاء دراجات "تورينج" موديلات 2017 - 2018 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-04 أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء دراجات (Touring) من Harley Davidson، 2017 - 2018، لخلل في نظام القابض الهيدروليكي (الكلتش) قد يؤدي إلى فقدان السيطرة، مما يزيد من خطر وقوع حادث. 04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440 05:19 PM لخلل في نظام القابض الهيدروليكي "الكلتش" يؤدي إلى فقدان السيطرة لخلل في نظام القابض الهيدروليكي "الكلتش" يؤدي إلى فقدان السيطرة أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء دراجات (Touring) من Harley Davidson، 2017 - 2018، لخلل في نظام القابض الهيدروليكي (الكلتش) قد يؤدي إلى فقدان السيطرة، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "التجارة": استدعاء دراجات "تورينج" موديلات 2017 - 2018 ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365