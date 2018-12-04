- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع "التجارة": استدعاء دراجات "تورينج" موديلات 2017 - 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء دراجات (Touring) من Harley Davidson، 2017 - 2018، لخلل في نظام القابض الهيدروليكي (الكلتش) قد يؤدي إلى فقدان السيطرة، مما يزيد من خطر وقوع حادث.
"التجارة": استدعاء دراجات "تورينج" موديلات 2017 - 2018صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-04
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء دراجات (Touring) من Harley Davidson، 2017 - 2018، لخلل في نظام القابض الهيدروليكي (الكلتش) قد يؤدي إلى فقدان السيطرة، مما يزيد من خطر وقوع حادث.
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
05:19 PM
لخلل في نظام القابض الهيدروليكي "الكلتش" يؤدي إلى فقدان السيطرة
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء دراجات (Touring) من Harley Davidson، 2017 - 2018، لخلل في نظام القابض الهيدروليكي (الكلتش) قد يؤدي إلى فقدان السيطرة، مما يزيد من خطر وقوع حادث.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "التجارة": استدعاء دراجات "تورينج" موديلات 2017 - 2018 ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة": استدعاء دراجات "تورينج" موديلات 2017 - 2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .