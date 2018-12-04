اخبار الخليج / اخبار السعوديه

"التجارة": استدعاء دراجات "تورينج" موديلات 2017 - 2018

0 نشر
0 0

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

انت الان تتابع "التجارة": استدعاء دراجات "تورينج" موديلات 2017 - 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - لخلل في نظام القابض الهيدروليكي "الكلتش" يؤدي إلى فقدان السيطرة

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء دراجات (Touring) من Harley Davidson، 2017 - 2018، لخلل في نظام القابض الهيدروليكي (الكلتش) قد يؤدي إلى فقدان السيطرة، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

"التجارة": استدعاء دراجات "تورينج" موديلات 2017 - 2018

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-04

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء دراجات (Touring) من Harley Davidson، 2017 - 2018، لخلل في نظام القابض الهيدروليكي (الكلتش) قد يؤدي إلى فقدان السيطرة، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440

05:19 PM

لخلل في نظام القابض الهيدروليكي "الكلتش" يؤدي إلى فقدان السيطرة

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء دراجات (Touring) من Harley Davidson، 2017 - 2018، لخلل في نظام القابض الهيدروليكي (الكلتش) قد يؤدي إلى فقدان السيطرة، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "التجارة": استدعاء دراجات "تورينج" موديلات 2017 - 2018 ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365

شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة": استدعاء دراجات "تورينج" موديلات 2017 - 2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى