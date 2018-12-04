شاهد.. نقل جثمان الرئيس بوش الأب إلى الكونغرس لتوديعه الوداع الأخير

محمد بن مسعود - الدمام - "ترامب" و"ميركل" يشاركان في الجنازة

نقل جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب من تكساس إلى واشنطن على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية.

وسيبقى الجثمان في مبنى الكابيتول إلى يوم غد الأربعاء؛ لإتاحة الفرصة للأمريكيين لتوديعه الوداع الأخير، ولتختتم مراسم التكريم بجنازة رسمية في كاتدرائية واشنطن الوطنية، على أن يدفن في تكساس بعد غد الخميس.

ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدة شخصيات سياسية عالمية منهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المشاركة في الجنازة، وفقاً لـ"قناة فرانس 24".

وبثت صحيفة "صن" البريطانية مقطع فيديو لنقل جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق، فيما ابنه الرئيس بوش الابن متأثر عند إدخال الجثمان إلى الكونغرس.

وكانت مراسم الوداع الأخير للرئيس الأمريكي الراحل قد بدأت أمس الاثنين بعد نقل جثمانه على متن طائرة "إيرفورس وان" الرئاسية من تكساس إلى واشنطن، وسُجّي في القاعة المستديرة في مبنى الكونغرس لإتاحة الفرصة للأمريكيين لإلقاء نظرة أخيرة عليه.

وتًوفي جورج بوش الأب الرئيس الحادي والأربعون للولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي عن 94 عاماً في منزله في هيوستن.