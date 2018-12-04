"المحيسن" يثمّن رعاية أمير مكة لمنتدى "نزاهة 7".. الأحد

محمد بن مسعود - الدمام - تنظمه الهيئة للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2018م

ثمّن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، رعايته الكريمة للمنتدى السنوي السابع الأحد القادم بمحافظة جدة، والذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2018م، بعنوان "مخاطر الفساد وسبل التعامل معها".

وقال "المحيسن": المملكة العربية السعودية تشارك المجتمع الدولي الاحتفاء بهذه المناسبة من خلال عقد هذا المنتدى، والذي ستشارك فيه نخبة من الخبراء من داخل وخارج المملكة، لتعزيز التعـاون وتبادل الخبرات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ونأمل أن يحقق هذا المنتدى الفوائد المرجوة منه.

وأضاف: الهيئة تتطلع لمشاركة القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لترسيخ قيم النزاهة، وإشاعة الشفافية، ومكافحة الفساد، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م، التي جعلت "الشفافية" و"النزاهة" و"مكافحة الفساد" من مرتكزاتها الرئيسة.

وأردف: نأمل أن تتواصل الجهود في المملكة ودول العالم، لدعم التعاون المثمر والبناء في مجال حماية النزاهة، ومكافحة الفساد، وأدعو الجميع من مؤسسات حكومية وخاصة وأفراد المجتمع، إلى التفاعل مع هذه المناسبة.