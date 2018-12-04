- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
انت الان تتابع استقبال فائض الملابس الشتوية والمستعملة بحامع موضي السديري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قدم جامع الأميرة موضي السديري بحي العريجاء، بمدينة الرياض، مبادرة استقبال فائض الملابس "الشتوية والمستعملة".
جاء ذلك بالشراكة مع جمعية "البر" بالعريجاء، والتي استمرت ٦ ساعات من بعد صلاة عصر الاثنين وحتى التاسعة مساءً.
وأوضح إمام وخطيب الجامع، الشيخ محمد السبر، أن المبادرة تهدف لإحياء روح التعاون والمسؤولية الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وإطلاع جماعة المسجد ورواد الحي؛ على جهود وأنشطة جمعية البر بالعريجاء، وتمكينهم من المساهمة معها، عبر قنواتها الرسمية.
وقال إن هذه المبادرة لقيت تفاعلاً من جماعة المسجد، ورواد الحي، كعادة الشعب السعودي في البذل والكرم والعطاء.
وشكر "السبر" جمعية "البر" بالعريجاء، على هذه المبادرة المجتمعية، وتعاونها في تمكين جامع الأميرة موضي السديري، لخدمة المجتمع، مما يفتح لهم فرص الخير ويعود عليهم بالأجر والثواب.
وفي ختام المبادرة، تم تكريم مدير جمعية البر بالعريجاء محمد بن حسن آل زين، وفريق العمل بالجمعية .
استقبال فائض الملابس الشتوية والمستعملة بحامع موضي السديريصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-04
قدم جامع الأميرة موضي السديري بحي العريجاء، بمدينة الرياض، مبادرة استقبال فائض الملابس "الشتوية والمستعملة".
جاء ذلك بالشراكة مع جمعية "البر" بالعريجاء، والتي استمرت ٦ ساعات من بعد صلاة عصر الاثنين وحتى التاسعة مساءً.
وأوضح إمام وخطيب الجامع، الشيخ محمد السبر، أن المبادرة تهدف لإحياء روح التعاون والمسؤولية الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وإطلاع جماعة المسجد ورواد الحي؛ على جهود وأنشطة جمعية البر بالعريجاء، وتمكينهم من المساهمة معها، عبر قنواتها الرسمية.
وقال إن هذه المبادرة لقيت تفاعلاً من جماعة المسجد، ورواد الحي، كعادة الشعب السعودي في البذل والكرم والعطاء.
وشكر "السبر" جمعية "البر" بالعريجاء، على هذه المبادرة المجتمعية، وتعاونها في تمكين جامع الأميرة موضي السديري، لخدمة المجتمع، مما يفتح لهم فرص الخير ويعود عليهم بالأجر والثواب.
وفي ختام المبادرة، تم تكريم مدير جمعية البر بالعريجاء محمد بن حسن آل زين، وفريق العمل بالجمعية .
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
04:54 PM
بالتعاون مع جمعية البر بالعريجاء
قدم جامع الأميرة موضي السديري بحي العريجاء، بمدينة الرياض، مبادرة استقبال فائض الملابس "الشتوية والمستعملة".
جاء ذلك بالشراكة مع جمعية "البر" بالعريجاء، والتي استمرت ٦ ساعات من بعد صلاة عصر الاثنين وحتى التاسعة مساءً.
وأوضح إمام وخطيب الجامع، الشيخ محمد السبر، أن المبادرة تهدف لإحياء روح التعاون والمسؤولية الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وإطلاع جماعة المسجد ورواد الحي؛ على جهود وأنشطة جمعية البر بالعريجاء، وتمكينهم من المساهمة معها، عبر قنواتها الرسمية.
وقال إن هذه المبادرة لقيت تفاعلاً من جماعة المسجد، ورواد الحي، كعادة الشعب السعودي في البذل والكرم والعطاء.
وشكر "السبر" جمعية "البر" بالعريجاء، على هذه المبادرة المجتمعية، وتعاونها في تمكين جامع الأميرة موضي السديري، لخدمة المجتمع، مما يفتح لهم فرص الخير ويعود عليهم بالأجر والثواب.
وفي ختام المبادرة، تم تكريم مدير جمعية البر بالعريجاء محمد بن حسن آل زين، وفريق العمل بالجمعية .
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، استقبال فائض الملابس الشتوية والمستعملة بحامع موضي السديري ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال فائض الملابس الشتوية والمستعملة بحامع موضي السديري على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .