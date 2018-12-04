استقبال فائض الملابس الشتوية والمستعملة بحامع موضي السديري

محمد بن مسعود - الدمام - بالتعاون مع جمعية البر بالعريجاء

قدم جامع الأميرة موضي السديري بحي العريجاء، بمدينة الرياض، مبادرة استقبال فائض الملابس "الشتوية والمستعملة".

جاء ذلك بالشراكة مع جمعية "البر" بالعريجاء، والتي استمرت ٦ ساعات من بعد صلاة عصر الاثنين وحتى التاسعة مساءً.

وأوضح إمام وخطيب الجامع، الشيخ محمد السبر، أن المبادرة تهدف لإحياء روح التعاون والمسؤولية الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وإطلاع جماعة المسجد ورواد الحي؛ على جهود وأنشطة جمعية البر بالعريجاء، وتمكينهم من المساهمة معها، عبر قنواتها الرسمية.

وقال إن هذه المبادرة لقيت تفاعلاً من جماعة المسجد، ورواد الحي، كعادة الشعب السعودي في البذل والكرم والعطاء.

وشكر "السبر" جمعية "البر" بالعريجاء، على هذه المبادرة المجتمعية، وتعاونها في تمكين جامع الأميرة موضي السديري، لخدمة المجتمع، مما يفتح لهم فرص الخير ويعود عليهم بالأجر والثواب.

وفي ختام المبادرة، تم تكريم مدير جمعية البر بالعريجاء محمد بن حسن آل زين، وفريق العمل بالجمعية .