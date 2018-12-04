المنتخب العسكري يفوز بميداليتين في بطولة العالم العسكرية للتايكوندو

محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت في مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية

اختتم لاعبو المنتخب السعودي الأول للتايكوندو، مشاركتهم العالمية في منافسات بطولة العالم العسكرية الـ 24 للتايكوندو، والتي اختتمت أمس في مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية.

شارك في البطولة 28 دولة لها باع طويل في اللعبة، أبرزها: إيطاليا، والصين، وبلغاريا، والبرازيل، وروسيا، وإيران.

الخليج 365 المشاركة معسكر إعدادي بالظهران، وآخر في فرنسا لمدة تسعة أيام.

وتمكن اللاعب السعودي، عبدالإله عسيري، من الوصول لنهائي وزن تحت (54) كجم، والظفر بالميدالية الفضية، بعد انتصاره بأصعب المواجهات على لاعبي منتخبات روسيا والصين.

وتألق زميله اللاعب، حمد المبروك، وقدم مستوى كبيراً، غير أن الحظ خذله في دور الأربعة في وزن تحت (63) كجم، بعد تغلبه على لاعبي منتخب بلغاريا والأكوادور، وتمكن من خلالها الحصول على الميدالية البرونزية.

يذكر أن وفد المنتخب السعودي ضم العميد الركن، شداد العمري، والعقيد، فهد الصعيري، رئيسًا للفريق، وعضو اللجنة الفنية بالسيزم، الحكم الأولمبي، أبوبكر كردي، وإداري الفريق، بريقع الشمري، ومحاسب البعثة، عبدالمحسن المعمر، وأخصائي العلاج الطبيعي، عبدالرحمن الشراري، ومدربا الفريق الوطنيين، محمد القحطاني، وفهد الدويسان، وعبدالمحسن المعمر.

قدم رئيس الوفد العميد الركن، شداد العمري، خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الخرمين الشريفين، القائد الأعلى للقوات العسكرية، ولولي العهد، وزير الدفاع، منوهًا بأن الإنجازات السعودية متواجدة في المحافل العالمية كافة، لاسيما وأن الإنجاز تحقق تحت جهاز فني وطني يتمتع بالخبرة والقدرة على تحقيق الإنجازات الخارجية.