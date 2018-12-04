السعودية اليوم / مطار الملك عبد العزيز ينفذ فرضية لإخلاء مبنى التموين غداً



جدة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس

تنفذ إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة غداً ، خطة فرضية لتجربة إخلاء مبنى تموين الخطوط الجوية العربية

ويُشارك في الفرضية عدد من الإدارات المعنية في المطار والإدارات الأمنية والفنية ذات العلاقة في تنفيذ تجربة الإخلاء التي تستغرق نحو ساعة ، بحضور لجنة تقييم خطط الإخلاء في المطار .

وأفاد مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور أن تجارب الإخلاء بالمطار, تتم وفق خطط موضوعة ومدروسة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، نظراً لما تحققه من أهداف رئيسة أهمها التأكد من تحقيق الزمن القياسي لمواجهة أي حادث طارئ غير متوقع - لا سمح الله -، بالإضافة إلى قياس قدرة المطار من إمكانيات وكفاءات للتعامل مع أي حادث من السيناريوهات المذكورة والمعتمدة في خطة الإخلاء بالمطار, وقياس مدى جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع حالات الطوارئ في المطار ، وتكامل التنسيق فيما بينها, ورفع كفاءتها للقيام بمسؤوليات الاستجابة الفورية خلال حالات الطوارئ.

وأشار إلى أن التجربة تأتي بعد سلسلة من التدريبات الوقائية للموظفين على مدار العام لتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المشاركة، ومعالجة جوانب القصور إن وجدت، لافتاً الانتباه إلى دور لجنة خطط الإخلاء بالمطار، التي ستحرص على تنفيذ العديد من الفرضيات للوصول إلى مستوى آمن - بإذن الله -.

// انتهى //

17:41ت م

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جدة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واستنفذ إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة غداً ، خطة فرضية لتجربة إخلاء مبنى تموين الخطوط الجوية العربية السعودية بالمطار جراء حريق وهمي نتج عنه حدوث إصابات مختلفة.ويُشارك في الفرضية عدد من الإدارات المعنية في المطار والإدارات الأمنية والفنية ذات العلاقة في تنفيذ تجربة الإخلاء التي تستغرق نحو ساعة ، بحضور لجنة تقييم خطط الإخلاء في المطار .وأفاد مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور أن تجارب الإخلاء بالمطار, تتم وفق خطط موضوعة ومدروسة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، نظراً لما تحققه من أهداف رئيسة أهمها التأكد من تحقيق الزمن القياسي لمواجهة أي حادث طارئ غير متوقع - لا سمح الله -، بالإضافة إلى قياس قدرة المطار من إمكانيات وكفاءات للتعامل مع أي حادث من السيناريوهات المذكورة والمعتمدة في خطة الإخلاء بالمطار, وقياس مدى جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع حالات الطوارئ في المطار ، وتكامل التنسيق فيما بينها, ورفع كفاءتها للقيام بمسؤوليات الاستجابة الفورية خلال حالات الطوارئ.وأشار إلى أن التجربة تأتي بعد سلسلة من التدريبات الوقائية للموظفين على مدار العام لتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المشاركة، ومعالجة جوانب القصور إن وجدت، لافتاً الانتباه إلى دور لجنة خطط الإخلاء بالمطار، التي ستحرص على تنفيذ العديد من الفرضيات للوصول إلى مستوى آمن - بإذن الله -.// انتهى //17:41ت م0241

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