السعودية اليوم / وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب يناقشون ملفات القمة العربية المقبلة في اجتماع مشترك بشرم الشيخ



القاهرة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واس

عقدت اليوم بمدينة شرم الشيخ في مصر أعمال اجتماعات الدورة الـ 38 لمجس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب.

ورأس وفد المملكة العربية

وأكدت وزيرة الصحة المصرية رئيس المجلس التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب هالة زايد، في كلمتها خلال ترأسها الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشئون الاجتماعية والصحة العرب، أن بلادها تحرص على الوقوف جنبًا إلى جنب مع أشقائها العرب خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الامة العربية، إيمانًا منها في حق المواطن العربي في حياة كريمة على كافة المستويات وعلى رأسها الحق في رعاية صحية لائقة.

ودعت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الدكتورة غادة والي من جهته، إلى وضع قانون عربي استرشادي حول كبار السن بالتعاون مع وزراء العدل العرب والبرلمان العربي ليكون مرجعية للدول لعربية كما حدث في حالة القانون الاسترشادي للأشخاص ذوي الإعاقة.

واقترحت تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين لمتابعة تطبيق الاستراتيجية وتقديم تقارير دورية للمجلسين مع التركيز على الجانب الإعلامي وتصميم حملات إعلامية للتوعية بقضايا كبار السن.

بدورها، قالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة في كلمتها إن الاجتماع الأول المشترك لمجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب يشكل نقلة نوعية في العمل الاجتماعي التنموي المشترك، في ضوء القواسم المشتركة الكثيرة بين المجلسين والترابط الهام بين الأبعاد الاجتماعية والصحية، والتدخلات المهمة للمجلسين في مجال المساعدات الإنسانية.

وتناقش الدورة 38 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الموضوعات ذات الصلة باختصاصات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في إطار القمة الـ 30 بالجمهورية التونسية 2019، والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة بالجمهورية اللبنانية 2019.

وتتناول بنود الدورة، متابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030، واستعراض مشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الفعاليات الإقليمية والدولية الأممية ذات الصلة.

كما يتناول جدول أعمال الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، مشروع الاستراتيجية العربية لكبار السن، وقرار القمة العربية بشأن دعم جمهورية الصومال الفيدرالية، وقرار القمة العربية بشأن دعم النازحين داخليًا في الدول العربية.

// انتهى //

17:41ت م

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القاهرة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واسعقدت اليوم بمدينة شرم الشيخ في مصر أعمال اجتماعات الدورة الـ 38 لمجس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب.ورأس وفد المملكة العربية السعودية خلال الاجتماعات معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.وأكدت وزيرة الصحة المصرية رئيس المجلس التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب هالة زايد، في كلمتها خلال ترأسها الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشئون الاجتماعية والصحة العرب، أن بلادها تحرص على الوقوف جنبًا إلى جنب مع أشقائها العرب خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الامة العربية، إيمانًا منها في حق المواطن العربي في حياة كريمة على كافة المستويات وعلى رأسها الحق في رعاية صحية لائقة.ودعت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الدكتورة غادة والي من جهته، إلى وضع قانون عربي استرشادي حول كبار السن بالتعاون مع وزراء العدل العرب والبرلمان العربي ليكون مرجعية للدول لعربية كما حدث في حالة القانون الاسترشادي للأشخاص ذوي الإعاقة.واقترحت تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين لمتابعة تطبيق الاستراتيجية وتقديم تقارير دورية للمجلسين مع التركيز على الجانب الإعلامي وتصميم حملات إعلامية للتوعية بقضايا كبار السن.بدورها، قالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة في كلمتها إن الاجتماع الأول المشترك لمجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب يشكل نقلة نوعية في العمل الاجتماعي التنموي المشترك، في ضوء القواسم المشتركة الكثيرة بين المجلسين والترابط الهام بين الأبعاد الاجتماعية والصحية، والتدخلات المهمة للمجلسين في مجال المساعدات الإنسانية.وتناقش الدورة 38 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الموضوعات ذات الصلة باختصاصات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في إطار القمة الـ 30 بالجمهورية التونسية 2019، والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة بالجمهورية اللبنانية 2019.وتتناول بنود الدورة، متابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030، واستعراض مشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الفعاليات الإقليمية والدولية الأممية ذات الصلة.كما يتناول جدول أعمال الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، مشروع الاستراتيجية العربية لكبار السن، وقرار القمة العربية بشأن دعم جمهورية الصومال الفيدرالية، وقرار القمة العربية بشأن دعم النازحين داخليًا في الدول العربية.// انتهى //17:41ت م0240

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