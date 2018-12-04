

تبوك 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس

استقبل محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي بمقر المحافظة اليوم, مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري.

وفي بداية اللقاء, رحب المحافظ بالجميع, مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة, كما جرى خلال اللقاء مناقشة آلية عمل الفرع بمحافظة الوجه والخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

من جهته, أعرب مدير عام وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك عن شكره لمحافظ الوجه على حسن الاستقبال, مؤكداً حرص فرع وزارة التجارة بالمنطقة على تقديم كل الخدمات والتسهيلات لأبناء المنطقة ودعمهم بكل المتطلبات, وتكثيف أعمال الرقابة على الأعمال التجارية بما يضمن سلامة وخدمة المستهلكين.

// انتهى //

17:40ت م

0239



تبوك 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واساستقبل محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي بمقر المحافظة اليوم, مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري.وفي بداية اللقاء, رحب المحافظ بالجميع, مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة, كما جرى خلال اللقاء مناقشة آلية عمل الفرع بمحافظة الوجه والخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.من جهته, أعرب مدير عام وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك عن شكره لمحافظ الوجه على حسن الاستقبال, مؤكداً حرص فرع وزارة التجارة بالمنطقة على تقديم كل الخدمات والتسهيلات لأبناء المنطقة ودعمهم بكل المتطلبات, وتكثيف أعمال الرقابة على الأعمال التجارية بما يضمن سلامة وخدمة المستهلكين.// انتهى //17:40ت م0239

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / محافظ الوجه يلتقي مدير فرع التجارة بمنطقة تبوك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .