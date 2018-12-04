السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم العلاج لـ21 ألف مصاب وجريح يمني داخل وخارج اليمن



عدن 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم العلاج للجرحى والمصابين اليمنيين حيث بلغ عدد الذين قُدم لهم العلاج 21,062 جريح و مصاب يمني داخل اليمن وخارجها.

وتم علاج 6,452 جريحًا ومصابًا يمنيا بمستشفيات القطاع الخاص في الجمهورية اليمنية، فيما تم علاج 1,000 جريح ومصاب في المراكز الطبية المتخصصة اليمنية بإصابات العيون.

كما تم نقل 534 حالة للعلاج في المملكة الأردنية الهاشمية، و280 حالة إلى جمهورية السودان، فيما أحيلت حالة واحدة إلى جمهورية الهند، كما استقبلت المستشفيات

وفي وقفة وفاء عبّر الجرحى والمصابون اليمنيون عن امتنانهم وشكرهم وتقديرهم لمركز الملك سلمان للإغاثة على جهوده الكبيرة التي بذلها لعلاجهم وما يزال يبذلها, حيث قدّم لهم مختلف أشكال المساعدة الطبية والصحية التي مثلت طوق نجاة لعموم المصابين، وخففت من آلامهم وعالجت كثير من عللهم وأمراضهم.

وأوضح المستفيدون أنهم تلقّوا العلاج ، على نفقة المركز في المستشفيات والمراكز الصحية المختلف في عموم اليمن والدول الأخرى، التي اهتمّت بهم وقدمت لهم الرعاية بمتابعة من المركز حتى عودتهم إلى بلادهم بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وتأتي هذه الجهود حرصًا من المركز على تقديم الخدمات الصحية لكافة أبناء الشعب اليمني دون استثناء، بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ممثلة بوزارة الصحة والسكان اليمنية والشركاء المحليين والدوليين.

// انتهى //

17:38ت م

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عدن 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم العلاج للجرحى والمصابين اليمنيين حيث بلغ عدد الذين قُدم لهم العلاج 21,062 جريح و مصاب يمني داخل اليمن وخارجها.وتم علاج 6,452 جريحًا ومصابًا يمنيا بمستشفيات القطاع الخاص في الجمهورية اليمنية، فيما تم علاج 1,000 جريح ومصاب في المراكز الطبية المتخصصة اليمنية بإصابات العيون.كما تم نقل 534 حالة للعلاج في المملكة الأردنية الهاشمية، و280 حالة إلى جمهورية السودان، فيما أحيلت حالة واحدة إلى جمهورية الهند، كما استقبلت المستشفيات السعودية 12,795 جريح ومصاب، ليصبح العدد الإجمالي 21,062 جريحا ومصابا.وفي وقفة وفاء عبّر الجرحى والمصابون اليمنيون عن امتنانهم وشكرهم وتقديرهم لمركز الملك سلمان للإغاثة على جهوده الكبيرة التي بذلها لعلاجهم وما يزال يبذلها, حيث قدّم لهم مختلف أشكال المساعدة الطبية والصحية التي مثلت طوق نجاة لعموم المصابين، وخففت من آلامهم وعالجت كثير من عللهم وأمراضهم.وأوضح المستفيدون أنهم تلقّوا العلاج ، على نفقة المركز في المستشفيات والمراكز الصحية المختلف في عموم اليمن والدول الأخرى، التي اهتمّت بهم وقدمت لهم الرعاية بمتابعة من المركز حتى عودتهم إلى بلادهم بعد تلقيهم العلاج اللازم.وتأتي هذه الجهود حرصًا من المركز على تقديم الخدمات الصحية لكافة أبناء الشعب اليمني دون استثناء، بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ممثلة بوزارة الصحة والسكان اليمنية والشركاء المحليين والدوليين.// انتهى //17:38ت م0237

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