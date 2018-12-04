السعودية اليوم / الأمانة العامة لمجلس التعاون تعقد اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون المالية والإدارية بمسقط

عام / الأمانة العامة لمجلس التعاون تعقد اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون المالية والإدارية بمسقط

مسقط 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس

عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة رئيس الدائرة المالية بوزارة الخارجية بسلطنة عمان السفير يحيى بن موسى البكري اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون المالية والإدارية الـ90 بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بمسقط .

ورأس وفد الأمانة العامة المشرف العام على قطاع الشؤون المالية والإدارية عبدالعزيز بن أحمد الغانم في الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر الجاري.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع موازنة الأمانة العامة ومكتب براءات الاختراع والمنظمات الخليجية وبعض الموضوعات الأخرى المدرجة على مشروع جدول الأعمال.

حضر الاجتماع رؤساء ومديري وممثلي المنظمات والمراكز الخليجية.

// انتهى //

17:38ت م

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مسقط 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسعقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة رئيس الدائرة المالية بوزارة الخارجية بسلطنة عمان السفير يحيى بن موسى البكري اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون المالية والإدارية الـ90 بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بمسقط .ورأس وفد الأمانة العامة المشرف العام على قطاع الشؤون المالية والإدارية عبدالعزيز بن أحمد الغانم في الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر الجاري.وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع موازنة الأمانة العامة ومكتب براءات الاختراع والمنظمات الخليجية وبعض الموضوعات الأخرى المدرجة على مشروع جدول الأعمال.حضر الاجتماع رؤساء ومديري وممثلي المنظمات والمراكز الخليجية.// انتهى //17:38ت م0236

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