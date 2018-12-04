السعودية اليوم / رئاسة شؤون الحرمين تقيم ورشة "تحديد الاحتياجات التفصيلية للمسار النفسي والاجتماعي"

مكة المكرمة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسأقامت الإدارة العامة لتحقيق الرؤية في رئاسة شؤون الحرمين ممثلةً في وحدة التقنية والابتكار, بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة التابع بجامعة أم القرى اليوم, ورشة عمل بعنوان " تحديد الاحتياجات التفصيلية للمسار النفسي والاجتماعي", بحضور عدد من مديري العموم بالرئاسة.وجرى خلال الورشة مناقشة توظيف البحوث العلمية في الحرمين الشريفين لتطوير الخدمات المقدمة وتحسينها من خلال دراسة وتحليل الاحتياج, إلى جانب التعريف بالمسار الاجتماعي والنفسي, ومعرفة الاحتياجات في الحرمين وأبرز التحديات في هذه المسارات وطرق علاجها, كما اقترح الحضور عدة مبادرات تطويرية ووضع حلول قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.// انتهى //17:25ت م0229