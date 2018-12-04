شكرا لقرائتكم بعد رسالة تميم الخطيرة.. نتنياهو في قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - يبدو أن العلاقات بين نظام الحمدين والكيان الصهيوني ستأخذ أبعادًا جديدة بعد الرسالة الأخيرة التي وجهتها الدوحة إلى رئيس وزراء إسرائيل.

وكشفت مصادر إسرائيلية رفيعة عن ترتيبات لزيارة بنيامين نتنياهو إلى الدوحة وسيكون تميم على رأس مستقبليه.

التنسيق الأمني مع المخابرات الإسرائيلية سيكون محور النقاش بين تميم ونتنياهو إلى جانب تعزيز العلاقات المشتركة.

يذكر أن وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بعث برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤخرًا طلب فيها آل ثاني عقد لقاء عاجل مع نتنياهو.

وكشفت مصادر إعلامية أن الرسالة عكست الإصرار القطري على عقد لقاء عاجل مع نتنياهو، لكن إسرائيل طلبت إرجاء هذا اللقاء.

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