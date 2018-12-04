شكرا لقرائتكم ضبط 29 عاملاً في 20 موقعًا تعدينيًا مخالفًا بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ألقت الجهات المعنية القبض على 29 عاملا يعملون في 20 موقعًا تعدينيًا مخالفًا في منطقة الرياض.

وصرح المتحدث الرسمي بإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس السبيعي أنه من خلال قيام اللجنة الدائمة لمخالفي نظام الاستثمار التعديني على متابعة المواقع المخالفة بمنطقة الرياض ، فقد تم الشخوص من قبل اللجنة على مواقع مخالفات في منطقة الرياض وتم الوقوف على 20 موقعا مخالفا وإيقاف من يعمل منها وتم القبض على عدد 29 عاملا مخالفا .

وأضاف أنه حرصاً من إمارة منطقة الرياض على معالجة تلك المخالفات والحد من ظاهرة عمل مخالفي نظام الاستثمار التعديني وبتوجيه من صاحب السمو الملكي أمير منطقة ⁧‫الرياض‬⁩ وصاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة الرياض ، فقد تم توجيه الجهات المختصة على منع هذه التجاوزات وتطبيق النظام والتعليمات بحق المخالفين.

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