الان تتابع مجلس الشورى يناقش التقرير السنوي لـ”الخطوط الجوية السعودية” للعام المالي 1438 / 1439هـ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- واس

عقد مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان -في تصريح صحافي عقب الجلسة- أن المجلس ناقش في مستهل الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش, استمع المجلس إلى عدد من المداخلات بشأن مواد مشروع النظام, وقد وافق المجلس بعد ذلك على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التقرير وذلك في جلسة قادمة.

بعد ذلك, انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1438 / 1439هـ ، تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بدراسة سبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، ومنها خدمات الطيران الاقتصادي لشركة “طيران أديل”، أو غيرها من وسائل الطيران المنخفض التكاليف، وزيادة رحلاتها الدولية المباشرة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

ودعت اللجنة المؤسسة باعتماد مؤشرات قياس سنوية لرصد تغيرات المصروفات والدخل للوصول إلى نقطة التعادل في سبيل تحقيق الربحية المالية، حسب رؤية المملكة 2030، وتضمين تقاريرها القادمة ما جرى إنجازه في مشروع “الأوائل الخمسة” الاستراتيجي الموجه للرقي بخدمات المؤسسة.

كما طالبت اللجنة المؤسسة بإجراء فصل بين مصروفات الصيانة ومصروفات المحروقات في بندين مختلفين لتسهيل المقارنات ضمن قائمة الدخل الموحد التفصيلية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش, رأى أحد أعضاء المجلس أن من أبرز تحديات الخطوط السعودية التي تواجهها هو تحولها إلى مؤسسة رابحة قبل طرحها للاكتتاب العام مستقبلاً, فيما أشار آخر إلى أن الحوكمة والشفافية وزيادة إنتاجية الفرد وتدريبه ورفع كفاءة استخدام الطائرات ستسهم في الحد من الهدر المالي وتقليل الخسائر .

بدوره, طالب أحد الأعضاء الخطوط السعودية بتطوير مقاعد درجة الضيافة على الرحلات الداخلية وصيانتها دورياً بما يضمن جودتها.

من جهته, أكد أحد أعضاء المجلس أهمية وجود بيانات مفصلة عن المحطات التي ترى الخطوط السعودية عدم جدواها اقتصادياً, في حين طالب آخر الخطوط السعودية أن تضمن تقريرها القادم برنامج تفصيلي يوضح خطتها للانتقال من الخسائر إلى الأرباح.