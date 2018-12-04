شكرا لقرائتكم خبر عن "أمانة مكة" تركب 600 لوحة للسلامة المرورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "واس" (مكة المكرمة)

شرعت أمانة مكة المكرمة ممثلة في الإدارة العامة للطرق في تركيب 600 لوحة سلامة مرورية, ضمن المرحلة الأولى لإعادة تأهيل اللوحات الإرشادية المرورية في عدد من المواقع المختلفة بمكة المكرمة, جرى اختيارها حسب المواصفات المرورية المعتمدة لتنبيه السائقين وإرشادهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الأمانة على التوعية المرورية, و تطوير وتحسين الطرق والميادين العامة بمكة المكرمة للحد من خطر الحوادث المرورية, والمحافظة على سلامة مرتادي هذه الطرق حرصاً على سلامة الجميع.