شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تطلب من الجهات الصحية الإبلاغ عن نقص الأدوية إلكترونياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

خاطبت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الجهات الصحية في المملكة، لتوجيه مقدمي الخدمة والرعاية الصحية باستخدام نظام «تيقظ» الإلكتروني في الإبلاغ عن نقص كميات الأدوية، وذلك لتتمكن الهيئة من اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تسهم في تحقيق التوفّر الدوائي.

وأشارت الهيئة إلى أنها أضافت خدمة إلكترونية لاستقبال بلاغات نقص كميات المستحضرات الصيدلانية ضمن نظام «تيقظ»، ليتم استقبال البلاغات والرد عليها من خلال النظام.

وبينت أن بإمكان مقدمي الخدمة والرعاية الصحية الإبلاغ عن نقص كميات الأدوية عبر نظام تيقظ https://ade.sfda.gov.sa.