شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة الرياض: القبض على 29 عاملاً مخالفاً لنظام الاستثمار التعديني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

وجه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بتعميد الجهات المختصة لمنع التجاوزات وتطبيق النظام والتعليمات بحق مخالفي نظام الاستثمار التعديني.

ووفقا لما أعلنته إمارة منطقة الرياض اليوم (الثلاثاء) عبر حسابها في "تويتر"، فقد صرح المتحدث باسم إمارة منطقة الرياض علوش بن فارس السبيعي أنه من خلال قيام اللجنة الدائمة لمخالفي نظام الاستثمار التعديني على متابعة المواقع المخالفة بمنطقة الرياض، فقد تم الشخوص من قبل اللجنة على مواقع مخالفات في منطقة الرياض، وتم الوقوف على 20 موقعا مخالفا وإيقاف من يعمل منهم، وتم القبض على 29 عاملاً مخالفاً.

وأضاف السبيعي: حرصاً من إمارة منطقة الرياض على معالجة تلك المخالفات والحد من ظاهرة عمل مخالفي نظام الاستثمار التعديني وبتوجيه من أمير منطقة الرياض ونائبه فقد تم تعميد الجهات المختصة على منع هذه التجاوزات وتطبيق النظام والتعليمات بحق المخالفين.