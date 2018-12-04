شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر: مليشيا الحوثي ستسلم ميناء الحديدة مرغمة.. وسينتهي الوجود الإيراني على البحر الأحمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد السفير محمد آل جابر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية أن تصريح وتهديد رئيس النظام الإيراني مليشياوي ويشابه تصريحات وتصرفات مليشيا الحوثي الموالية له عن البحر الأحمر.

وأضاف آل جابر عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الثلاثاء): «تخيلوا ماذا سيفعل النظام الإيراني تجاه الممرات البحرية التجارية لو لم يتم طرد وهزيمة مليشيات الحوثي الموالية له من باب المندب والحديدة والبحر الأحمر ومن 85% من اليمن».

وأضاف: «هزمت إيران ومليشيات الحوثي في السيطرة على اليمن وباب المندب، وستسلم ميناء الحديدة مرغمة، لينتهي التواجد الإيراني المليشياوي على البحر الأحمر، ليعود اليمن دولة عربية خالصة تحكم أراضيه وحدوده وتحقق أمنه واستقراره، وبمستقبل تنموي كبير، ولا وجود لإيران ولا مليشيات كحزب الله فيه».