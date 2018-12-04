شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على طريق «جدة - ينبع» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية عن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من طريق (جدة- ينبع) وطالب المركز الوطني بأخذ الحيطة والحذر والابتعاء عن مجاري السيول والأودية.

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية عن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من طريق (جدة- ينبع) وطالب المركز الوطني بأخذ الحيطة والحذر والابتعاء عن مجاري السيول والأودية.

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