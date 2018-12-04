مجلس الوزراء يوافق على اعتماد ميزانية سنوية بـ 400 مليون لتنفيذ المدارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم على تنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل من البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، مع مراعاة اعتماد ميزانية تنفيذ المسار بمبلغ لا يتجاوز 400 مليون ريال سنويا ولمدة لا تتجاوز 28 سنة، لتنفيذ ما لا يقل عن 120 مدرسة في مناطق رئيسة في المملكة.

قمة العشرين

وفي مستهل الجلسة استعرض مجلس الوزراء جملة من التقارير حول مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

ونوه المجلس بمشاركة المملكة في أعمال قمة قادة دول مجموعة الـ 20 التي عقدت في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، ورأس وفد المملكة فيها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وبلقاءاته مع قادة الدول وكبار المسؤولين من الدول المشاركة على هامش انعقاد القمة، وما جسدته من تعزيز للدور القيادي للمملكة إقليميا ودوليا وبما يعكس التأثير الفاعل في الاقتصاد العالمي، إضافة إلى استعراض آفاق التعاون في مجالات الطاقة وإمداداتها وإعادة التوازن للأسواق، والاستثمارات المتبادلة وأوجه الشراكات الثنائية.

لجنة الترويكا

وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد العواد أن المجلس أعرب عن ترحيبه بإعلان استضافة المملكة لأعمال القمة 2020، وانضمام المملكة إلى لجنة الترويكا، مشيدا بما تضمنه البيان الختامي لقمة قادة دول مجموعة الـ 20 من بنود شملت التركيز على دعم أجندة التنمية الشاملة والمستدامة وتطبيق أهدافها بحلول 2030، وتأكيد التنفيذ الكامل لاتفاق باريس في مجال مكافحة تغير المناخ، والالتزام بمواصلة تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية من خلال صندوق النقد الدولي، وتأييد الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية لتحسين أدائها، بالإضافة إلى تجديد الالتزام تجاه مكافحة الفساد، وإدانة الإرهاب ومحاربته بجميع أشكاله ومظاهره.

جولة ولي العهد

واطلع المجلس على نتائج الزيارات التي قام بها ولي العهد وشملت كلا من الإمارات والبحرين ومصر وتونس وموريتانيا والجزائر، والمباحثات التي أجراها حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وآخر المستجدات على الساحة الدولية ومواقف المملكة وتلك الدول منها، معربا عن شكره لهم على ما لقيه ومرافقيه من كريم الوفادة وحسن الاستقبال.

وبارك المجلس الاتفاق بين المملكة والجزائر على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري برئاسة ولي العهد ومن الجانب الجزائري الوزير الأول، لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم.

تقارير سنوية

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لوزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودارة الملك عبدالعزيز، وصندوق التنمية الزراعية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

القرارات

أولا: الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارتي العدل في المملكة وأوزبكستان.

ثانيا: الموافقة على مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة وكل من: وزارتي خارجية لاتفيا وكوستاريكا.

ثالثا: تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومتي المملكة وفرنسا من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات و(البروتوكول) الملحق بها، لمدة خمس سنوات ابتداء من 1 / 1 / 2019.

رابعا: الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة وكل من: الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

خامسا: الموافقة على تنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل من البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، مع مراعاة اعتماد ميزانية تنفيذ المسار بمبلغ لا يتجاوز (400) مليون ريال سنويا ولمدة لا تتجاوز (28) سنة، لتنفيذ ما لا يقل عن (120) مدرسة في مناطق رئيسة في المملكة، وقيام وزارة التعليم بإبرام جميع العقود والاتفاقيات بالإضافة إلى اتفاقيات إيجار الأراضي التعليمية في مناطق رئيسة في المملكة لمدة لا تتجاوز (30) سنة، لتنفيذ المبادرة، سواء كانت تلك الاتفاقيات مع شركة تطوير للمباني أو مع غيرها.

سادسا: تعيين الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميّد، وسبتي بن سليمان السبتي عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة لمدة (ثلاث) سنوات.

تعيينات وترقيات

1 ناصر بن أحمد الخريصي - وكيل الإمارة للشؤون الأمنية بإمارة منطقة تبوك - المرتبة 15

2 عبدالرحمن بن محمد السدحان - نائب الأمين العام بدارة الملك عبدالعزيز - المرتبة 15

3 ضيف الله بن بدر العتيبي مدير عام جمرك بالهيئة العامة للجمارك - المرتبة 15

4 أحمد بن جزاء الشيخ وزير مفوض بوزارة الخارجية

5 حسين بن حمد المري مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالدمام - المرتبة 14

6 ـ سعيد بن خلف الغامدي مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة - المرتبة 14

7 أحمد بن عبدالله أبوعباة مستشار إداري بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية - المرتبة 14