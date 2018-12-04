شكرا لقرائتكم خبر المعجب: جولاتنا الميدانية على فروع النيابة لترسيخ الإنجاز وتحري العدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب، أن الرسالة التي تريد النيابة نقلها للمواطنين من خلال الجولات الميدانية لمناطق ومحافظات المملكة، هي أن المواطن والمقيم محل اهتمام وعناية من قبل ولاة الأمر، وهدفنا في النيابة الإنجاز وتحري العدالة وحفظ الحقوق.

وأشار في ختام زيارته لمنطقتي الجوف والحدود الشمالية ومحافظة القريات التي بدأها الأحد الماضي، إلى أن اللقاءات التي جمعته بالعاملين في فروع النيابة ودوائرها كانت تحمل رسالة لمنسوبي النيابة في الفروع والدوائر كافة بأن النيابة العامة تحرص على تجويد أداء العاملين لمواكبة تطور جهاز النيابة لتحقيق الأهداف المنشودة منه بما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030.

وقال "إننا في جهاز النيابة حريصون على أن نكون في تواصل مع العاملين من خلال مثل هذه الزيارات لهم في مكاتبهم".

والتقى النائب العام خلال جولته في عدد من مناطق ومحافظات المملكة بالمراجعين ومديري الإدارات الحكومية والقطاعات الأمنية والعاملين في فروع النيابة ودوائرها، وبحث كل ما من شأنه تسهيل إجراءات معاملات المواطنين والمقيمين وتطوير أداء الفروع والدوائر في تلك المناطق والمحافظات.