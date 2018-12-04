القيادة تهنئ تايلند بذكرى اليوم الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك مملكة تايلند الملك ماها فاجيرالونجكورن بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك سلمان في برقية تهنئة باسمه وشعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب تايلند الصديق اطراد التقدم والازدهار. وفي برقية مماثلة، هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ملك تايلند بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، معربا عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب تايلند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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