المملكة وفرنسا تبحثان سبل التعاون وتعزيز العلاقات في قطاع النقل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

استقبل وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، في مكتبه بالوزارة اليوم سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت والوفد الموافق له، بحضور رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، ونائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، ومستشار الوزير المهندس هذلول الهذلول.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث أوجه مجالات التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل بين المملكة وفرنسا، حيث تمتلك فرنسا واحدة من أكثف شبكات الطرق وأكثرها كفاءة في العالم، إضافة إلى خطوط السكك الحديدية.

واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية في المملكة ذات الصلة بقطاعات النقل المختلفة، والفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية للاستثمار في المملكة والمساهمة في المشاريع الاقتصادية، إذ تستهدف الوزارة جذب استثمارات بـ 70 مليار ريال بحلول 2020.

وأكد العامودي حرص وزارة النقل على نقل الخبرات والتجارب العالمية، ولا سيما المتعلقة بالنقل العام كالسكك الحديدية والمترو وتطبيق إدارة الازدحام والتحكم في جودة الهواء، والحد من سرعة الحركة المرورية وتحسين مستوى السلامة المرورية، وإدارة وتشغيل المطارات.

من جانبه، أبدى السفير الفرنسي استعداد بلاده لتقديم وتبادل الخبرات مع المملكة لمساعدتها في تحقيق أهداف رؤية 2030 في جميع المجالات، خاصة النقل، مشيرا إلى أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أن المملكة تعد من أهم شركائها الاستراتيجيين في ظل علاقات استراتيجية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.