خادم الحرمين يبعث رسالة شفوية لأمير الكويت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الكويت

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة شفوية إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نقلها له المستشار في الديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد خلال استقباله له في قصر بيان اليوم .

وتضمنت الرسالة العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح، والمستشار بالديوان الأميري الشيخ محمد الخالد الصباح، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية بالديوان الأميري الشيخ خالد العبدالله الصباح، ووكيل الديوان الأميري مدير مكتب أمير دولة الكويت أحمد فهد الفهد.