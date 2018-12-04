شكرا لقرائتكم منشآت: مركز تنمية سلال الإمداد يسهل نشر الوعي حول فرص الاستثمار بالقطاع الصناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - دشنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مركز تنمية سلاسل الإمداد في 21 أكتوبر 2018م في مركز المعارض بالرياض، بهدف دعم وتمكين وتسهيل حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الفرص الاستثمارية المُقدمة من كافة الجهات الحكومية والصناعية والشركات الكبرى.

وأوضحت منشآت أن مركز تنمية سلاسل الإمداد يقدم خدماتٍ تأهيلية وتوجيهية وخدمات تدريبية لرفع القدرات بالإضافة إلى التمكين التقني لرفع مستوى كفاءة التشغيل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويقدم المركز دعمًا لوجستيًّا واستشاريًّا لمختلف القطاعات الموردة والمستفيدة، ويركز المركز على نشر الوعي بفرص القطاعات الصناعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويهدف إلى تسهيل الصعوبات والعوائق التي تواجه وتعرّف سلاسل الإمداد بأنها سلسلة مختصة بتوريد المنتجات والخدمات للجهات الحكومية والصناعية والشركات الكبرى.

ويهدف المركز إلى تقديم عددٍ من الخدمات الاستشارية في مجالات التقنية الصناعية وتوفير حلول منشآت التمويلية بالشراكة مع جهات حكومية أُخرى للمنشآت الصناعية بهدف صنعِ قيمةٍ مضافةٍ وبما يعزُّز من الطلب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الجدير بالذكر أن منشآت عملت على تدشينِ عددٍ من المبادرات والخدمات الداعمة والممكّنة لرواد الأعمال وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويمكن للراغبين من الاستفادة من تلك الخدمات والتعرف عليها زيارة الموقع الرسمي لمنشآت (هنا).

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