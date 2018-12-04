شكرا لقرائتكم أسوشيتد برس: قطر سئمت التهميش وتبحث عن زوبعة سياسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - علقت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأميركية على إعلان قطر انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط، اعتبارًا من يناير المقبل، مؤكدة أن الدوحة لا تشعر بدور لها في المجموعة.

وقالت مجموعة يوراسيا في تحليلها للموقف القطري “الدوحة لا تجد في بقائها أي فائدة، خاصة وأنها مُهمشة بشكل واضح في الأوبك”.

وأشارت الوكالة الأميركية إلى أن الركيزتين الأساسيتين لسوق النفط العالمي هما المملكة وروسيا، مؤكدة أن المناقشات بشكل أساسي تتم في فلك الرؤية السعودية الروسية المشتركة، دون أي دور لقطر في السوق العالمي.

وبيَنت أسوشيتد برس أن الدوحة سعت وراء أي بروز سياسي على المستوى العالمي، في ظل حالة واضحة من التهميش وعدم الاهتمام تواجهها الدوحة بشكل واضح عالميًا.

منذ يونيو 2017، قطعت المملكة برفقة الإمارات ومصر والبحرين، العلاقات التجارية والنقل مع قطر، وذلك بعد ثبوت دعم الدوحة المتواصل للإرهاب وإقامتها لعلاقات وثيقة مع إيران، والتي تملك النصيب الأكبر من خطط تخريب الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء أوبك والمنتجون من خارج المنظمة في فيينا بالنمسا، يوم الخميس المقبل، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 25% منذ صعودها إلى أعلى مستوى في أربع سنوات أوائل أكتوبر الماضي، وسط تصاعد المخاوف من زيادة المعروض وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وتشير التوقعات بشكل رئيسي إلى جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وذلك استعدادًا لتطبيقها بشكل رسمي خلال العام المقبل.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.