شكرا لقرائتكم جولة ولي العهد بالأرقام.. زيارة 7 عواصم في 12 يوماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - عكست لغة الأرقام لجولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نشاطاً دبلوماسياً وسياسياً للمملكة خلال أقل من أسبوعين، عززت خلالها المملكة العلاقات وأواصر الصداقة مع الدول الشقيقة والصديقة.

بدأت جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل نحو أسبوعين تقريباً، من الإمارات، ومنها إلى البحرين، ثم إلى مصر ومنها إلى تونس، ثم حضور اجتماعات قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، ومنها إلى الزيارة التاريخية لكل من موريتانيا والجزائر.

رحلة دبلوماسية وسياسية وجولة تاريخية لولي العهد، استغرقت 12 يوماً، زار خلالها 7 عواصم عربية وعالمية.

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