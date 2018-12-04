شكرا لقرائتكم بومبيو يتوعد إيران: سنتخذ كل الإجراءات للدفاع عن حلفائنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتخذ كافة الإجراءات والوسائل للدفاع عن حلفائها.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يسعون لوقف حملة إيران الرامية لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك رداً على تصريحات اللواء أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم الجيش الإيراني، اليوم، والتي قال خلالها إن الاختبارات الصاروخية التي تجريها بلاده ستستمر حفاظاً على أمنها.

ونقلت وكالة “إيرنا” الإيرانية عن المتحدث العسكري، قوله إن “طهران لن تستأذن من أحد لتمارس حقوقها”، وذلك بعد انتقادات أمريكية، وأوروبية، وصفت الاختبارات الصاروخية الإيرانية بأنها تخالف القانون الدولي.

وتابع المتحدث: “لا نرى داعياً لنوضح لأحد قدراتنا الدفاعية، ولن نستأذن من أحد لاختبار قوتنا الصاروخية”، وهو ما دفع وزير الخارجية الأمريكي للرد بكل حسم على تصريحات المسؤول الإيراني.

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