بعد انتشار واسع لمقطع "حرة النار".. العلي لـ"الخليج 365": الأمير سلطان اهتم شخصيًا وطلب الفيديو كاملاً

محمد بن مسعود - الدمام - "البراكين السوداء " كنزسياحي جديد

استطاع أحد الرحالة ومحبي السفر السعوديين أن يوجه بوصلة مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة وخارج المملكة إلى واحدة من أروع المناطق في المملكة وهي الشويمس بمنطقة حائل، وأضاف بعدًا جديدًا، عندما صور فيديو عن فوهة بركان النار بالمنطقة، وغرد بالمقطع وتداول المقطع بشكل كبير، ويقول بدر العلي الرحالة السعودي والذي قام بالتصوير إن المنطقة كانت مجهولة بالنسبة لي وأصريت على الدخول فيها رغم وعورتها الشديدة، وفوجئت بالجمال الطبيعي الرائع والتضاريس الملونة والبركان الخامل والكهوف، وغيرها من الطبيعة البكر في المنطقة، وأشار العلي لـ"الخليج 365" أن مكتب الأمير سلطان تواصل معه وأبلغه تحيات الأمير شخصيًا واهتمامه بالمنطقة، وطلب الأمير الفيديو كاملاً، والذي تم تصويره هناك.

ثروة المملكة

تمتلك المملكة نحو ألفي فوهة بركان خامد منذ آلاف السنین توجد في 13 منطقة أو "حرة"، كما يطلق عليها محليًا نتجت عن الحمم التي خرجت إبان ثورات البراكين قديمًا، والبعض من هذه الفوهات يعتبر من أجمل الفوهات البركانية في العالم، كما يعتبرها المتخصصون أنها متحف جيولوجي مهم يفتح مجال السياحة والاستثمار في مجال السياحة الجيولوجية.

المدينة المنورة

تمتلك منطقة المدينة المنورة أكبر عدد من الحرات والفوھات البركانیة ذات الصخور السوداء، ومنها الفوهة الكبرى بركان جبل الملساء الواقع جنوب شرق المدينة، بالإضافة إلى جبل القدر وغيرها من مواقع البراكين الأخرى، التي تعتبر من أهم مواقع السياحة الجيولوجية بالمملكة.

السياحة الجيولوجية

وبحسب موقع المساحة الجیولوجیة فإن الـ 6 آلاف عام الماضیة حدث خلالھا 11 ثوراناً بركانیاً في حرة رھاط لوحدھا، كان آخرھا الحدث البركاني الشھیر الذي وقع في عام 654ھـ والذي استمر النشاط البركاني فیه أكثر من 52 يومًا.

جبل القدر والجبل الأبیض

عبارة عن جبل بركاني خامد بارتفاع يصل إلى أكثر من 2000 متر عن سطح الأرض، وفي حرة وعرة ولا يمكن السیر بھا إلا للعارفین بالطرق. وفوھة جبل القدر عمیقة جدًا وفیھا تجويفات كبیرة. ويرى الصاعد لفوھة جبل القدر امتداداً اللابة (الحمم وبقايا ثورات البراكين)، كما تقع فوھة بركان جبل الأبیض بلونه الغريب وتشكیلاته المتعددة، فھو واحد من المعالم الجیولوجیة الشھیرة في المنطقة.

فوھة بركان الوعبة

تقع وسط حرة كشب الشھیرة بالقرب من الطائف، وھي واحدة من أعمق الفوھات البركانیة في السعودية وعمقھا يصل لـ 240م وقطرھا أكثر من 2500م. وھو أحد المواقع التي تجذب الزوار بشكل كبير، ولكن لعدم وجود الخدمات فالأعداد ما زالت قليلة.