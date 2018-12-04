مستشفى المجاردة: "H1N1" وراء ما حدث للعائلة اليمنية وحالتهم مستقرة

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أكد مدير مستشفى المجاردة "عامر الفاهمي" أن فيريوس H1N1 وراء إصابة العائلة اليمنية وما حدث لأفرادها قائلاً: "إن تحاليل المختبر أكدت إصابة العائلة التي توفي بها طفلان وأُجهض الثالث، وكذلك باقي أفرادها بالفيروس H1N1 .
وأضاف: أفراد العائلة أمورهم مستقرة وقد تواصلت معهم بالأمس ولا يزالون في عسير ولَم يكن هناك أية مضاعفات".
كما نفى الفاهمي وفاة امرأة اليوم في المستشفى بسبب الفايروس، حيث قال: "غير صحيح ولَم يكن هناك أي حالات، عدا الحالات المذكورة ولله الحمد".
مستشفى المجاردة: "H1N1" وراء ما حدث للعائلة اليمنية وحالتهم مستقرةعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2018-12-04
أكد مدير مستشفى المجاردة "عامر الفاهمي" أن فيريوس H1N1 وراء إصابة العائلة اليمنية وما حدث لأفرادها قائلاً: "إن تحاليل المختبر أكدت إصابة العائلة التي توفي بها طفلان وأُجهض الثالث، وكذلك باقي أفرادها بالفيروس H1N1 .
وأضاف: أفراد العائلة أمورهم مستقرة وقد تواصلت معهم بالأمس ولا يزالون في عسير ولَم يكن هناك أية مضاعفات".
كما نفى الفاهمي وفاة امرأة اليوم في المستشفى بسبب الفايروس، حيث قال: "غير صحيح ولَم يكن هناك أي حالات، عدا الحالات المذكورة ولله الحمد".
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
02:53 PM
"عامر الفاهمي": لا صحة لوفاة امرأة لدينا بنفس الأعراض ولا يوجد لدينا حالات
أكد مدير مستشفى المجاردة "عامر الفاهمي" أن فيريوس H1N1 وراء إصابة العائلة اليمنية وما حدث لأفرادها قائلاً: "إن تحاليل المختبر أكدت إصابة العائلة التي توفي بها طفلان وأُجهض الثالث، وكذلك باقي أفرادها بالفيروس H1N1 .
وأضاف: أفراد العائلة أمورهم مستقرة وقد تواصلت معهم بالأمس ولا يزالون في عسير ولَم يكن هناك أية مضاعفات".
كما نفى الفاهمي وفاة امرأة اليوم في المستشفى بسبب الفايروس، حيث قال: "غير صحيح ولَم يكن هناك أي حالات، عدا الحالات المذكورة ولله الحمد".
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المصدر : الخليج 365
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