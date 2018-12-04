"التجارة" تستدعي 72 دراجة "سوزوكي" بسبب خلل بمضخة الوقود

محمد بن مسعود - الدمام - قد يؤدي لتسربه واحتمالية نشوب حريق.. وإجراء الإصلاحات مجاناً

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء طرازين من دراجات "سوزوكي 2017 – 2018"؛ نظراً لخلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى تسربه، مما يزيد من احتمالية نشوب حريق.

وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أن عدد الدراجات المستدعاة 72 دراجة.

ودعت "التجارة" أصحاب الدرجات المستدعاة إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات مجاناً، وذلك عبر الأرقام التالية "الرياض 0118100413، جدة 0126985533، الدمام 0138592848".