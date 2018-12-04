"التجارة" تستدعي 72 دراجة "سوزوكي" بسبب خلل بمضخة الوقود

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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء طرازين من دراجات "سوزوكي 2017 – 2018"؛ نظراً لخلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى تسربه، مما يزيد من احتمالية نشوب حريق.
وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أن عدد الدراجات المستدعاة 72 دراجة.
ودعت "التجارة" أصحاب الدرجات المستدعاة إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات مجاناً، وذلك عبر الأرقام التالية "الرياض 0118100413، جدة 0126985533، الدمام 0138592848".
"التجارة" تستدعي 72 دراجة "سوزوكي" بسبب خلل بمضخة الوقودصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-04
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء طرازين من دراجات "سوزوكي 2017 – 2018"؛ نظراً لخلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى تسربه، مما يزيد من احتمالية نشوب حريق.
وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أن عدد الدراجات المستدعاة 72 دراجة.
ودعت "التجارة" أصحاب الدرجات المستدعاة إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات مجاناً، وذلك عبر الأرقام التالية "الرياض 0118100413، جدة 0126985533، الدمام 0138592848".
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
02:49 PM
قد يؤدي لتسربه واحتمالية نشوب حريق.. وإجراء الإصلاحات مجاناً
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء طرازين من دراجات "سوزوكي 2017 – 2018"؛ نظراً لخلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى تسربه، مما يزيد من احتمالية نشوب حريق.
وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أن عدد الدراجات المستدعاة 72 دراجة.
ودعت "التجارة" أصحاب الدرجات المستدعاة إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات مجاناً، وذلك عبر الأرقام التالية "الرياض 0118100413، جدة 0126985533، الدمام 0138592848".
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المصدر : الخليج 365
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