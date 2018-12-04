المملكة وفرنسا تبحثان سبل التعاون وتعزيز العلاقات في قطاع النقل

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استقبل وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، في مكتبه بالوزارة اليوم سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت والوفد المرافق له، وحضر اللقاء من جانب منظومة النقل كل من رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، ونائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ومستشار الوزير المهندس هذلول بن حسين الهذلول.
وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث أوجه مجالات التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، حيث تمتلك فرنسا واحدة من أكثف شبكات الطرق وأكثرها كفاءة في العالم، إضافة إلى خطوط السكك الحديدية.
واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية في المملكة ذات الصلة بقطاعات النقل المختلفة، والفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية للاستثمار في المملكة والمساهمة في المشاريع الاقتصادية، إذ تستهدف الوزارة جذب استثمارات بـ70 مليار ريال بحلول العام 2020.
وأكد الدكتور العامودي، حرص وزارة النقل -في ظل الدعم اللا محدود الذي تجده من القيادة الرشيدة- على نقل الخبرات والتجارب العالمية، لاسيما المتعلقة بالنقل العام كالسكك الحديدية والمترو وتطبيق إدارة الازدحام والتحكم في جودة الهواء، والحد من سرعة الحركـة المروريـة وتحسين مستوى السلامة المرورية، وإدارة وتشغيل المطارات.
من جانبه، أبدى السفير الفرنسي استعداد بلاده لتقديم وتبادل الخبرات مع المملكة لمساعدتها في تحقيق أهداف رؤية 2030 في جميع المجالات، خاصة النقل، مشيرًا إلى أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا أن المملكة تعد واحدة من أهم شركائها الاستراتيجيين في ظل علاقات استراتيجية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
المملكة وفرنسا تبحثان سبل التعاون وتعزيز العلاقات في قطاع النقلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-04
استقبل وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، في مكتبه بالوزارة اليوم سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت والوفد المرافق له، وحضر اللقاء من جانب منظومة النقل كل من رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، ونائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ومستشار الوزير المهندس هذلول بن حسين الهذلول.
وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث أوجه مجالات التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، حيث تمتلك فرنسا واحدة من أكثف شبكات الطرق وأكثرها كفاءة في العالم، إضافة إلى خطوط السكك الحديدية.
واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية في المملكة ذات الصلة بقطاعات النقل المختلفة، والفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية للاستثمار في المملكة والمساهمة في المشاريع الاقتصادية، إذ تستهدف الوزارة جذب استثمارات بـ70 مليار ريال بحلول العام 2020.
وأكد الدكتور العامودي، حرص وزارة النقل -في ظل الدعم اللا محدود الذي تجده من القيادة الرشيدة- على نقل الخبرات والتجارب العالمية، لاسيما المتعلقة بالنقل العام كالسكك الحديدية والمترو وتطبيق إدارة الازدحام والتحكم في جودة الهواء، والحد من سرعة الحركـة المروريـة وتحسين مستوى السلامة المرورية، وإدارة وتشغيل المطارات.
من جانبه، أبدى السفير الفرنسي استعداد بلاده لتقديم وتبادل الخبرات مع المملكة لمساعدتها في تحقيق أهداف رؤية 2030 في جميع المجالات، خاصة النقل، مشيرًا إلى أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا أن المملكة تعد واحدة من أهم شركائها الاستراتيجيين في ظل علاقات استراتيجية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
02:37 PM
العامودي أكد حرص الوزارة على نقل الخبرات والتجارب العالمية
استقبل وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، في مكتبه بالوزارة اليوم سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت والوفد المرافق له، وحضر اللقاء من جانب منظومة النقل كل من رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، ونائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ومستشار الوزير المهندس هذلول بن حسين الهذلول.
وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث أوجه مجالات التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، حيث تمتلك فرنسا واحدة من أكثف شبكات الطرق وأكثرها كفاءة في العالم، إضافة إلى خطوط السكك الحديدية.
واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية في المملكة ذات الصلة بقطاعات النقل المختلفة، والفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية للاستثمار في المملكة والمساهمة في المشاريع الاقتصادية، إذ تستهدف الوزارة جذب استثمارات بـ70 مليار ريال بحلول العام 2020.
وأكد الدكتور العامودي، حرص وزارة النقل -في ظل الدعم اللا محدود الذي تجده من القيادة الرشيدة- على نقل الخبرات والتجارب العالمية، لاسيما المتعلقة بالنقل العام كالسكك الحديدية والمترو وتطبيق إدارة الازدحام والتحكم في جودة الهواء، والحد من سرعة الحركـة المروريـة وتحسين مستوى السلامة المرورية، وإدارة وتشغيل المطارات.
من جانبه، أبدى السفير الفرنسي استعداد بلاده لتقديم وتبادل الخبرات مع المملكة لمساعدتها في تحقيق أهداف رؤية 2030 في جميع المجالات، خاصة النقل، مشيرًا إلى أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا أن المملكة تعد واحدة من أهم شركائها الاستراتيجيين في ظل علاقات استراتيجية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
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المصدر : الخليج 365
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