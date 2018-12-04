على وقع تنبيهات الأرصاد وتحذيرات "المدني".. الهطولات تبدأ من السواحل الغربية

محمد بن مسعود - الدمام - مواقع للطقس ومختصون: الكميات المتوقعة لم تشهدها بعض المناطق منذ سنوات

بدأت الأمطار تهطل على بعض المحافظات الساحلية الغربية، بعدما سبقتها تنبيهات متقدمة من الأرصاد تفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظاتها.

وحذر الدفاع المدني المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة خلال هذه الأيام.

وذكر مختصون في الطقس أنه يجب متابعة تطورات الأحوال الجوية وأخذها على محمل الجد، وعدم تجاهل التحذيرات والتنبيهات التي تصدر في بعض الحالات من قِبل الجهات المعنية؛ حفاظاً على سلامة الممتلكات والأرواح.

وقال المختصون: الحالة الجوية تشتد على سواحل البحر الأحمر، ويُتوقع هطول الأمطار الغزيرة مع العواصف الرعدية.

وأشارت مواقع للطقس إلى أن كميات الأمطار المتوقعة لم تشهدها بعض مناطق السعودية منذ سنوات طويلة، كما وصف بعض المهتمين بالطقس هذه الحالة بـ"التاريخية".

ووجّهت مديرية الدفاع المدني رسائل إلى المواطنين والمقيمين تفيد فيها بأن تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحذر من احتمال هطول أمطار غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٦-٢٧/ ٣/ ١٤٤٠.