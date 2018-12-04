12 يوماً و19 ألف ميل.. "الخارجية" تبلور بالأرقام جولات ولي العهد وسطوعه بقمة الـ20

محمد بن مسعود - الدمام - "إنفوجراف" نشرته عبر حسابها الرسمي في "تويتر" رصدت فيه مفردات رحلة خطفت الأنظار

نشرت وزارة الخارجية "إنفوجرافيك" يكشف بالأرقام حصاد الجولة التي قام بها سمو ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وترؤسه وفد المملكة في اجتماعات قمة العشرين.

وقالت "الخارجية"، خلال "الإنفوجرافيك" بحسابها الرسمي على "تويتر": إن الجولة استغرقت 12 يوماً، وشهدت قطع 19068 ميلاً، وتضمنت لقاء ولي العهد مع 11 من قادة الدول. وشملت: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وتونس، والأرجنتين، وموريتانيا، والجزائر".

وأضافت: "شهدت جولة ولي العهد لقاءه 47 شخصية، وتنفيذ 54 نشاطاً، والحصول على اثنين من الأوسمة الرفيعة".