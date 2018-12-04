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انت الان تتابع "البيئة" تطلق شهادة الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة.. غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
يدشّن وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، غداً, شهادة سياسة الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة "Saudi G.A.P"، بمقر الوزارة في الرياض.
وتوفر شهادة "سعودي قاب" شبكة محلية تربط المزارعين وأصحاب العلامات التجارية في مجال إنتاج الأغذية الآمنة وتوزيعها، لتحقيق الاطمئنان لدى المستهلكين، وسلامة الغذاء وإمكانية تتبع مصدره، والمحافظة على البيئة وصحة العاملين وسلامتهم ورعايتهم، وسلامة الحيوانات.
وتسعى الوزارة إلى تطبيق هذه المعايير على مشغلي الوحدات الإنتاجية ابتداءً من تاريخ 25 /4/ 1440هـ، الموافق 1/ 1/ 2019م، وذلك للمساحة من 500 هكتار فأكثر بشكل إلزامي خلال سنة، وعلى مشغلي الوحدات الإنتاجية للمساحة الأعلى من 200 وحتى 499 هكتاراً بشكل إلزامي خلال سنتين، وعلى مشغلي الوحدات الإنتاجية للمساحة من 50 وحتى 199 هكتاراً بشكل إلزامي خلال ثلاث سنوات، وعلى مشغلي الوحدات الإنتاجية للمساحة الأقل من 50 هكتاراً بشكل اختياري عدا مزارع إنتاج الخضار.
وسيتم تطبيق هذه المعايير على مشغلي الوحدات الإنتاجية لمساحة الخضار المحمية الأكثر من خمسة هكتارات وللمساحة المكشوفة الأكثر من 25 هكتاراً بشكل إلزامي خلال ثلاث سنوات.
وتشمل فوائد الحصول على شهادة "سعودي قاب"، تحسين العمليات والممارسات الزراعية، والمحافظة على البيئة، وسلامة القائمين على البرامج الزراعية، وتمكين صغار المزارعين من زيادة إنتاجهم وتحسين الجودة، والحد من استخدام المبيدات الحشرية، إضافة إلى تعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات الزراعية المحلية وحصولهم على منتج غذائي صحي وآمن.
"البيئة" تطلق شهادة الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة.. غداًوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-04
يدشّن وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، غداً, شهادة سياسة الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة "Saudi G.A.P"، بمقر الوزارة في الرياض.
وتوفر شهادة "سعودي قاب" شبكة محلية تربط المزارعين وأصحاب العلامات التجارية في مجال إنتاج الأغذية الآمنة وتوزيعها، لتحقيق الاطمئنان لدى المستهلكين، وسلامة الغذاء وإمكانية تتبع مصدره، والمحافظة على البيئة وصحة العاملين وسلامتهم ورعايتهم، وسلامة الحيوانات.
وتسعى الوزارة إلى تطبيق هذه المعايير على مشغلي الوحدات الإنتاجية ابتداءً من تاريخ 25 /4/ 1440هـ، الموافق 1/ 1/ 2019م، وذلك للمساحة من 500 هكتار فأكثر بشكل إلزامي خلال سنة، وعلى مشغلي الوحدات الإنتاجية للمساحة الأعلى من 200 وحتى 499 هكتاراً بشكل إلزامي خلال سنتين، وعلى مشغلي الوحدات الإنتاجية للمساحة من 50 وحتى 199 هكتاراً بشكل إلزامي خلال ثلاث سنوات، وعلى مشغلي الوحدات الإنتاجية للمساحة الأقل من 50 هكتاراً بشكل اختياري عدا مزارع إنتاج الخضار.
وسيتم تطبيق هذه المعايير على مشغلي الوحدات الإنتاجية لمساحة الخضار المحمية الأكثر من خمسة هكتارات وللمساحة المكشوفة الأكثر من 25 هكتاراً بشكل إلزامي خلال ثلاث سنوات.
وتشمل فوائد الحصول على شهادة "سعودي قاب"، تحسين العمليات والممارسات الزراعية، والمحافظة على البيئة، وسلامة القائمين على البرامج الزراعية، وتمكين صغار المزارعين من زيادة إنتاجهم وتحسين الجودة، والحد من استخدام المبيدات الحشرية، إضافة إلى تعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات الزراعية المحلية وحصولهم على منتج غذائي صحي وآمن.
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
02:20 PM
تهدف إلى تمكين صغار المزارعين من زيادة إنتاجهم وتحسين الجودة
يدشّن وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، غداً, شهادة سياسة الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة "Saudi G.A.P"، بمقر الوزارة في الرياض.
وتوفر شهادة "سعودي قاب" شبكة محلية تربط المزارعين وأصحاب العلامات التجارية في مجال إنتاج الأغذية الآمنة وتوزيعها، لتحقيق الاطمئنان لدى المستهلكين، وسلامة الغذاء وإمكانية تتبع مصدره، والمحافظة على البيئة وصحة العاملين وسلامتهم ورعايتهم، وسلامة الحيوانات.
وتسعى الوزارة إلى تطبيق هذه المعايير على مشغلي الوحدات الإنتاجية ابتداءً من تاريخ 25 /4/ 1440هـ، الموافق 1/ 1/ 2019م، وذلك للمساحة من 500 هكتار فأكثر بشكل إلزامي خلال سنة، وعلى مشغلي الوحدات الإنتاجية للمساحة الأعلى من 200 وحتى 499 هكتاراً بشكل إلزامي خلال سنتين، وعلى مشغلي الوحدات الإنتاجية للمساحة من 50 وحتى 199 هكتاراً بشكل إلزامي خلال ثلاث سنوات، وعلى مشغلي الوحدات الإنتاجية للمساحة الأقل من 50 هكتاراً بشكل اختياري عدا مزارع إنتاج الخضار.
وسيتم تطبيق هذه المعايير على مشغلي الوحدات الإنتاجية لمساحة الخضار المحمية الأكثر من خمسة هكتارات وللمساحة المكشوفة الأكثر من 25 هكتاراً بشكل إلزامي خلال ثلاث سنوات.
وتشمل فوائد الحصول على شهادة "سعودي قاب"، تحسين العمليات والممارسات الزراعية، والمحافظة على البيئة، وسلامة القائمين على البرامج الزراعية، وتمكين صغار المزارعين من زيادة إنتاجهم وتحسين الجودة، والحد من استخدام المبيدات الحشرية، إضافة إلى تعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات الزراعية المحلية وحصولهم على منتج غذائي صحي وآمن.
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المصدر : الخليج 365
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