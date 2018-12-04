السعودية اليوم / الأمير مشعل بن ماجد يرعى فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتطوع

جدة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة غداً , فعاليات الاحتفال السنوي باليوم العالمي للتطوع، الذي تنظمة المديرية العامة للدفاع المدني بجدة, تحت شعار "معاً نتطوع لرؤية طموحة"، وذلك بمجمع العرب بالمحافظة.وتتضمن الفعاليات افتتاح المعرض المصاحب الذي يُبرز مجهودات وأعمال الفرق التطوعية التي تعمل مع الإدارة العامة للدفاع المدني بجدة , إضافة للتعريف بآلية التطوع وبرامجه, إلى جانب مشاركة عدد من الجهات بالأعمال الخيرية التطوعية .وسيُكرم سمو الأمير مشعل بن ماجد خلال الاحتفال الفِرق التطوعية , تشجيعاً وتحفيزاً لهم لتقديم ما هو أفضل في الأعمال التطوعية .// انتهى //15:01ت م0136