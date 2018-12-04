السعودية اليوم / مدير جامعة حائل يدشن برامج عمادة القبول والتسجيل

حائل 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسدشن معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم اليوم, مبادرات عمادة القبول والتسجيل, بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد بن مهلهل الشمري, ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر, وذلك بالمدينة الجامعية ومجمع كليات الطالبات.وأوضح الدكتور البراهيم خلال الحفل المعد بهذه المناسبة أن مثل هذه المبادرات ستسهم في تطوير العمل والأداء وتيسير الخدمات المقدمة للطلبة, مشيراً إلى أن عمادة القبول والتسجيل تُعد البوابة التي يدخل الطلاب منها للجامعة ومنها يخرجون للمجتمع, لافتاً الانتباه إلى أن جامعة حائل تسير بخطى وثابة وصلت معها إلى مراحل متقدمة في الاعتماد على النظام الإلكتروني في التعاملات الجامعية.بدوره, أكد عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور الأدهم اللويش الدعم الذي يجدونه من معالي مدير الجامعة, مقدماً شكره لكل العاملين في عمادة القبول والتسجيل.بعد ذلك, كرّم معالي مدير الجامعة منسوبي عمادة القبول والتسجيل والمشاركين في المبادرات.من جانبها, كرمت الدكتورة حنان آل عامر المشاركات في المبادرات والأنشطة المتنوعة من منسوبات عمادة القبول والتسجيل والعمادات المساندة والإدارات المشاركة.// انتهى //15:00ت م0135