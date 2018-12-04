السعودية اليوم / مجمع الأمل والصحة النفسية في الدمام ينفذ 16 مبادرة تطوعية

الدمام 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق04 ديسمبر 2018 م واسنفذ مجمع الأمل والصحة النفسية بالدمام اليوم 16 مبادرة تطوعية تحت شعار "تطوعي صحة" في نسختها الثانية وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع بمشاركة أكثر من 500 متطوع من منسوبي المجمع وذلك في مقره في الدمام.وأوضحت إدارة المجمع أن المبادرات التطوعية تهدف إلى نشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبي المجمع من خلال تنفيذ المبادرات التطوعية في اليوم العالمي للتطوع، مبينة أن عدد ساعات التطوع الفعلية في هذه المبادرات تصل إلى 33 ساعة تطوعية.وتتضمن المبادرات التطوعية التي شاركت فيها العديد من الجهات الرسمية والخاصة والجمعيات الخيرية، مبادرة سيكولوجية التنمر الالكتروني، ومبادرة رحلة آمنة، ومبادرة نافذة الأمل، ومبادرة رؤيتي، ومبادرة صحح عاداتك، ومبادرة صحة آبائنا مسؤوليتنا، ومبادرة سفراء التطوع، ومبادرة عدستي، ومبادرة ثقافتي، ومبادرة منا وفينا، ومبادرة حرفة، إضافة إلى مبادرة فرحة الأمل، ومبادرة رخصة العمل التطوعي.// انتهى //14:55ت م0127