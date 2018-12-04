

‏الباحة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق04 ديسمبر 2018 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه في الإمارة اليوم، مديرة الشؤون السياسية لقنصلية الولايات المتحدة الأمريكية بجدة السيدة ماريا ماتي كودجو التي تزور المنطقة حالياً.

وفي بداية الاستقبال رحب أمير المنطقة بالسيدة كودجو، مشيداً بالعلاقات المتينة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وبآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبها عبرت السيدة كودجو عن بالغ سعادتها وسرورها بزيارة منطقة الباحة، وما لمسته من معالم التطور والبناء في المنطقة وما تتميز به من هوية سياحية وتراثية وأجواء مناخية وغطاء نباتي وتنوع تضاريسي جميل مقدمةً شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة الباحة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وتبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.

// انتهى //

14:54ت م

0126



‏الباحة 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق04 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه في الإمارة اليوم، مديرة الشؤون السياسية لقنصلية الولايات المتحدة الأمريكية بجدة السيدة ماريا ماتي كودجو التي تزور المنطقة حالياً.وفي بداية الاستقبال رحب أمير المنطقة بالسيدة كودجو، مشيداً بالعلاقات المتينة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وبآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.من جانبها عبرت السيدة كودجو عن بالغ سعادتها وسرورها بزيارة منطقة الباحة، وما لمسته من معالم التطور والبناء في المنطقة وما تتميز به من هوية سياحية وتراثية وأجواء مناخية وغطاء نباتي وتنوع تضاريسي جميل مقدمةً شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة الباحة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وتبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.حضر الاستقبال مدير عام مكتب أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.// انتهى //14:54ت م0126

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / أمير الباحة يستقبل مديرة الشؤون السياسية لقنصلية الولايات المتحدة الأمريكية بجدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .