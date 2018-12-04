شكرا لقرائتكم خالد الفيصل يصل الليث ويتفقد الأحياء المتضررة من الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وصل أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، إلى محافظة الليث، واطلع على الأحياء المتضررة من الأمطار التي شهدتها المحافظة.

وتأتي زيارة الأمير خالد الفيصل لمحافظة الليث، بعد أن ترأس سموه يوم الأحد الماضي اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، وتخلله توجيه سموه بتشكيل فريق عمل لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة سد وادي الليث وتأمين المحافظة من أخطار السيول.

كما وجه سموه أيضاً بإعداد دراسة شاملة لتطوير المحافظة في شتى الجوانب يتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة.

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