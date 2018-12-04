شكرا لقرائتكم اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ترصد 17 مخالفة بحفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - واصلت فرق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة حفر الباطن، أمس، جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق نظام مكافحة التبغ في المنشآت الصحية والتجارية ومنافذ البيع، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.

ورصدت فرق اللجنة 17 مخالفة متنوعة، منها عدم وضع لوحات تحذيرية عن مضار التدخين، ومنتجات تبغ منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية، إضافة إلى منتجات تم تصنيعها بطريقة مخالفة تجعل خطرها يتضاعف.

كما نفذت لجنة مكافحة التدخين مبادرة بزيارة السجن العام بحفر الباطن وتقديم برنامج توعوي لنزلاء عن أضرار التدخين ومشتقاته.

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