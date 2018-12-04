شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يبعث رسالة شفوية لأمير دولة الكويت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الكويت)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة شفوية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقام بنقل الرسالة لأمير دولة الكويت الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي خلال استقباله له بقصر بيان اليوم.

وتضمنت الرسالة العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر الاستقبال الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت والشيخ علي الجراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، والشيخ محمد الخالد الصباح المستشار بالديوان الأميري والشيخ خالد العبدالله الصباح رئيس المراسم والتشريفات الأميرية بالديوان الأميري وأحمد فهد الفهد وكيل الديوان الأميري ومدير مكتب أمير دولة الكويت.