شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفيصل يتفقد سد وادي الليث والمواقع المتضررة من الأمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الليث)

وقف الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم (الثلاثاء)، ميدانيا على سد وادي الليث، وتفقد عدداً من المواقع والأحياء المتضررة جراء الأمطار التي شهدتها محافظة الليث ومراكزها.

ووصل الفيصل إلى حي الكليبية، واستمع لشرح من محافظة الليث محمد بن عبدالعزيز القباع والمسؤولين في المحافظة، وتفقد الوضع القائم في المحافظة، وذلك بحضور وكيل إمارة منطقة مكة الدكتور هشام الفالح، وأعضاء اللجنة المشكلة لتطوير الليث، وأمين جدة صالح التركي، وممثلين عن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والدفاع المدني بالمنطقة، كما استمع الفيصل إلى مطالب وملاحظات أهالي المحافظة.

وفي ما يتعلق بسد وادي الليث، فإنه يجري العمل على استكماله ليتسع لقرابة 90 مليون متر مكعب من المياه، كما سيتم إنجازه خلال 24 شهراً، وتجري دراسة إنشاء سدّين إضافيين بطاقة إجمالية تقدر بنحو 5.4 مليون متر مكعب من المياه.