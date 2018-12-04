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انت الان تتابع الحصيني عن الحالة الماطرة: وتيرتها تتسارع خلال الساعات القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكّد الباحث في الطقس والمناخ، عضو تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ أنه من المتوقع تسارع وتيرة الحالة الماطرة التي تشهدها المملكة خلال الساعات القادمة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع خلال الساعات القادمة تسارع وتيرة الحالة الماطرة وأمطار من متوسطة إلى غزيرة جداً وحبات برد -إن شاء الله- على مناطق مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، خاصة جدة وينبع ورابغ.. ابتعدوا عن الأودية والمنخفضات يُفضل البقاء في المنازل وعدم الخروج إذا لم تكن هناك ضرورة لذلك مساء اليوم الثلاثاء.
الحصيني عن الحالة الماطرة: وتيرتها تتسارع خلال الساعات القادمةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-04
أكّد الباحث في الطقس والمناخ، عضو تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ أنه من المتوقع تسارع وتيرة الحالة الماطرة التي تشهدها المملكة خلال الساعات القادمة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع خلال الساعات القادمة تسارع وتيرة الحالة الماطرة وأمطار من متوسطة إلى غزيرة جداً وحبات برد -إن شاء الله- على مناطق مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، خاصة جدة وينبع ورابغ.. ابتعدوا عن الأودية والمنخفضات يُفضل البقاء في المنازل وعدم الخروج إذا لم تكن هناك ضرورة لذلك مساء اليوم الثلاثاء.
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
01:53 PM
دعا أهالي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة إلى الابتعاد عن الأودية والبقاء في المنازل
أكّد الباحث في الطقس والمناخ، عضو تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ أنه من المتوقع تسارع وتيرة الحالة الماطرة التي تشهدها المملكة خلال الساعات القادمة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع خلال الساعات القادمة تسارع وتيرة الحالة الماطرة وأمطار من متوسطة إلى غزيرة جداً وحبات برد -إن شاء الله- على مناطق مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، خاصة جدة وينبع ورابغ.. ابتعدوا عن الأودية والمنخفضات يُفضل البقاء في المنازل وعدم الخروج إذا لم تكن هناك ضرورة لذلك مساء اليوم الثلاثاء.
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المصدر : الخليج 365
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